Nokia X10 a Nokia X20: novinky s podporou 5G

Nokia dnes oficiálně na trh uvádí 6 nových smartphonů ve třech modelových řadách, z nichž každá zapadá do lehce jiného cenového spektra. Konkrétně jsme se dočkali smartphonů řady X, G a také základních modelů řady C. Kromě toho Nokia uvedla také nová bezdrátová sluchátka Nokia Lite Earbuds. Nokia X10 a X20 spadající do řady X lákají zejména tříletou záruku, podporu 5G a také kryt v balení, který je plně kompostovatelný.

Nokia X10

Nokia X10 je nižší model z řady X. Při pohledu na přední stranu zaujme zejména 6,67 palců velký IPS displej s FullHD+ rozlišením, bohužel jen s 60 Hz. Výkon má na starosti Snapdragon 480 s podporou sítí 5. generace, který doplňuje 4/6 GB RAM společně s 64/128 GB interního úložiště. Baterie s kapacitou 4470 mAh lze pak dobíjet až 18 watty. Benefitem je také tříletá záruka společně s tříletou garancí aktualizací.

Na zadní straně pak najdeme trojici fotoaparátů, v čele s hlavním, který se schopen pořizovat až 48MPx snímky, dále 5MPx ultraširokoúhlý objektiv, nakonec pak dvojice 2MPx snímačů. Co se u Nokií však novinkou je 8MPx selfie kamerka, která nově není umístěna v kapkovitém výřezu, nýbrž v průstřelu vprostřed displeje. Všechny objektivy navíc pomáhala vyvíjet společnost ZEISS pro dosažení ještě lepších fotografických schopností. Dále nechybí Wifi ac, Bluetooth 5.0, GPS či NFC.

Specifikace Nokia X10

displej: 6,67 palců, rozlišení 2400 + 1080 (FullHD+), LCD IPS, 20:9, 450 nitů

procesor: Snapdragon 480

verze: 4 GB RAM + 128GB úložiště, microSD karty až do 512 GB 6 GB RAM + 64 GB úložiště, microSD karty až do 512 GB 6 GB RAM + 1280GB úložiště, microSD karty až do 512 GB

Android 11 + Android One

Dual SIM (nanoSIM + microSD, nanoSIM + nanoSIM)

Foťáky: zadní – 48 MPx 5 MPx ultraširokoúhlý 2 MPx, bokeh efekt 2 MPx, makro přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na boku

3.5mm audio jack

rozměry: 168,94 x 79,7 x 9,1 mm, 210 gramů

Wi-Fi 802.11 b/g/n-ac, Bluetooth 5.0, GPS+ GLONASS + Galileo, USB-C, FM rádio

baterie: 4470 mAh + 18 W

Nokia X20

Nokia X20 je z nově představených novinek pomyslně top model, přestože že stále jedná zařízení střední až nižší střední třídy. Většina parametrů zůstává zachována, včetně rozměrů (zvýšila se pouze váha na 220 gramů), displeje či procesoru. Změn dostála operační paměť, která může nabýt kapacity až 8 GB a také hlavní fotoaparát je schopen pořizovat až 64MPx fotografie, namísto 48 MPx, selfie kamerka pak nabízí rozlišení 32 MPx.

Specifikace Nokia X20

displej: 6,67 palců, rozlišení 2400 + 1080 (FullHD+), LCD IPS, 20:9, 450 nitů

procesor: Snapdragon 480

verze: 6 GB RAM + 128GB úložiště, microSD karty až do 512 GB 8 GB RAM + 1280GB úložiště, microSD karty až do 512 GB

Android 11 + Android One

Dual SIM (nanoSIM + microSD, nanoSIM + nanoSIM)

Foťáky: zadní – 64 MPx 5 MPx ultraširokoúhlý 2 MPx, bokeh efekt 2 MPx, makro přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů na boku

3.5mm audio jack

rozměry: 168,94 x 79,7 x 9,1 mm, 220 gramů

Wi-Fi 802.11 b/g/n-ac, Bluetooth 5.0, GPS+ GLONASS + Galileo, USB-C, FM rádio

baterie: 4470 mAh + 18 W

