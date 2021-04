To nej z uplynulého týdne #13 – novinky od Xioami, tarify od O2 a změny v Androidu

Zdroj: Casio

Xiaomi Mi 11 Ultra oficiálně, foťáky a IP68 v hlavní roli

Xiaomi skutečně nelení. Máme zde další top model, který získal označení Xiaomi Mi 11 Ultra. V tomto případě jde vskutku o netradiční novinku, která disponuje sekundárním displejem, pořádnou náloží megapixelů, ale to nejzajímavější se skrývá někde jinde. [pokračování článku]

Xiaomi Mi Smart Band 6 oficiálně, zázrak se nekoná

Xiaomi před nějakou dobou vstoupilo na trh s chytrými náramky a ohromilo cenou, funkcemi i výdrží na jedno nabití. Xiaomi Mi Band se postupem času vyvíjel a získával funkce navíc. Od letošního modelu se toho čekalo hodně, ale asi mnoho případných zájemců zklameme. Na evoluci si budeme muset počkat. [pokračování článku]

Oficiálně: Xiaomi Mi 11i je odlehčená verze top modelu

Dnes Xiaomi představilo Lite verze top modelu Xiaomi Mi 11, ale dočkali jsme se ještě novinky Xiaomi Mi 11i. Tento mobil by se dal popsat jako odlehčená verze původního Mi 11. Nabízí se jiná konstrukce, i výbava je odlišná. [pokračování článku]

Xiaomi představilo Mi 11 Lite a Mi 11 Lite 5G, cena začíná na 7499 Kč

Na dnešek mělo Xiaomi naplánovanou velkou událost, v rámci které představilo hned několik novinek. Dá se říci, že se jedná o pokračování navazující na uvedení původního top modelu Xiaomi Mi 11. Jak se předpokládalo, nabídka byla rozšířena o odlehčenou verzi, která se nabízí v LTE i 5G variantě. [pokračování článku]

Xiaomi Mi 11 Pro oficiálně, láká nejen na voděodolnost

Dnes jsme se dočkali mnoha novinek od společnosti Xiaomi a pomalinku začíná být menší zmatek ve všech těch smartphonech. Kromě základního Xiaomi Mi 11 zde máme ještě modely Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i a Mi 11 Ultra. Aby toho nebylo málo, je zde Xiaomi Mi 11 Pro. [pokračování článku]

Mediatek uzmul první místo, Qualcomm je na druhém

Dlouhou dobu byla společnost Qualcomm hráčem číslo jedna a udávala tempo pro konkurenci, tedy v oblasti procesorů (SoC) pro mobilní telefony. Na druhém místě se nacházela firma Mediatek, která zejména dodávala procesory pro střední a nižší třídu. Už ke konci minulého roku dokázal Mediatek obsadit první místo za poslední kvartál. Dle zprávy Omdia je největším výrobcem za rok 2020 právě Mediatek. [pokračování článku]

Spotify bude konkurovat Clubhouse

Clubhouse si dokázal získat pozornost svým marketingem, který není obvyklý, ale zjevně funguje. Služba je dostupná zatím jen na iOS a navíc je na pozvánky. Ačkoliv se těší zájmu, tak právě pozornost může za to, že konkurence chce naskočit na nový trend. V tuto chvíli se horlivě pracuje na alternativě od Twitteru, případně i Facebook chystá svou verzi. Nyní ohlašuje své plány přímo Spotify, král streamování hudby. [pokračování článku]

Realme GT Neo oficiálně, herně orientovaný mobil s Mediatekem

Před nějakým časem jsme se dočkali herně orientovaného smartphonu Realme GT, přičemž se spekulovalo, že by se mohla objevit odlehčená verze. To se nakonec potvrzuje a světlo světa spatřila novinka Realme GT Neo. [pokračování článku]

Facebook nově nabízí chronologické řazení, ale jen částečně

Facebook patří mezi ty sociální sítě, co vám jen tak nenabídnou možnost si seřadit všechny příspěvky podle času. Zobrazují se na základě předem definovaných parametrů, přičemž se sociální síť snaží odhadnout, co by vás mohlo všechno zajímat a také jak moc. Bohužel se tak dostanete do situace, kdy vám může nějaký příspěvek jednoduše uniknout. Zejména se tak stává u stránek. Právě jejich příspěvky se zobrazují sotva deseti procentům uživatelů, kteří danou stránku sledují. Zde hodně záleží na interakci. Dnes jsme se ale dočkali oznámení několika novinek. [pokračování článku]

O2 představuje nové tarify pro mladé

S příchodem neomezených tarifů i pro internetové mobilní připojení došlo k menší revoluci, ale nějak zásadní změny se od té doby neodehrály. Dnes ale O2 chce nalákat mladé zákazníky na neomezený tarif, který přijde dokonce na 699 Kč měsíčně. [pokračování článku]

Casio G-Shock prvně s Wear OS od Googlu

Svět chytrých hodinek se rozšiřuje o nové modely každou chvíli. Očekávali jsme například, že OnePlus přinese model se systémem Wear OS, ale nakonec byl zvolen proprietární systém RTOS. Dnes ale překvapila společnost Casio, která představila první model G-Shock se systémem Wear OS od Googlu. [pokračování článku]

ZTE přichází s Watch GT a LiveBuds SE

Čínská společnost ZTE má úspěšně za sebou tiskovou konferenci, kde hlavní slovo patřilo nové modelové řadě S30. Kromě toho spatřily světlo světa také chytré hodinky s názvem Watch GT a bezdrátová sluchátka nesoucí označení LiveBuds SE. Výrobce rovnou zahájil jejich oficiální prodej, což nám zároveň přibližuje konečnou prodejní cenu. Obě novinky zapadnou mezi cenově dostupná zařízení. [pokračování článku]

Realme X7 Pro Extreme Edition přichází s drobnými úpravami

V září minulého roku jsme se dočkali představení modelů Realme X7 a Realme X7 Pro. Společnost se nyní hodně věnuje aktuálním novinkám Realme 8 a Realme 8 Pro, ale v mezi čase se dočkal smartphone Realme X7 Pro menší modifikace a vznikla novinka Realme X7 Pro Extreme Edition. I přes název nedošlo k dramatickým změnám v útrobách mobilu. [pokračování článku]

Google omezí u Androidu identifikaci aplikací

Mobilní operační systém Android je stále poměrně otevřený, byť v poslední době se Google soustřeďuje na omezení možností, zejména s cílem vyšší bezpečnosti a lepší správy soukromých dat. Některá API pro vývojáře jsou navíc omezená jen pro aplikace, které je nutně potřebují ke svému fungování a dávají smysl. Nyní dochází k dalšímu omezení, které se dotkne mnoha aplikací. [pokračování článku]

Realme V13 je cenově dostupná novinka s 5G

V únoru společnost Realme představila model V11, který se dá zařadit mezi cenově dostupné smartphony s podporou sítí páté generace. Po necelých dvou měsících zde máme vyšší model Realme V13 5G, který má podobnou výbavu, ale nabízí lepší specifikace v několika ohledech. [pokračování článku]

ARM představil novou architekturu Armv9 pro procesory

V poslední několika letech se začaly čím dál více prosazovat procesory založené na architektuře ARM. Zpravidla stejnojmenná společnost představí jádra Cortex, která následně používají výrobci jako Qualcomm, Samsung a další. Většina těchto procesorů je založena na architektuře Armv8, která byla uvedena v roce 2011. Nyní ARM oznámil příchod Armv9. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #12 – Moto, Snapdragon, Realme



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #13 – novinky od Xioami, tarify od O2 a změny v Androidu

reklama reklama