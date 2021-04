Mapy.cz si můžete vyzkoušet v Android Auto díky beta verzi

Foto: Dotekománie.cz

Nedávno jste si u nás mohli přečíst exkluzivní první zkušenosti z používání aplikace Mapy.cz v Android Auto. Zatím není stanoveno pevné datum představení stabilní verze, ale to nebrání tomu, abyste si vyzkoušeli tuto novinku.

Mapy.cz a Android Auto

Aktuální stabilní verze aplikace Mapy.cz pro Android nese označení 8.5 a přinesla synchronizaci hledání a historie. Společnost nám potvrdila, že se v tuto chvíli začíná veřejně testovat verze 9.0, která obsahuje nejzásadnější aktualizaci, a to přímo podporu Android Auto.

Abyste se přihlásili do beta programu, stačí jít do Obchodu Play a najít aplikaci Mapy.cz. Na detailu aplikace v dolní části najdete položku zapojení do beta programu. Jakmile se přihlásíte, stačí následně počkat na registraci a aktualizaci aplikace.

Jakmile provedete aktualizaci, aplikace vám po spuštění představí novinku. Od této chvíle se můžete zapojit do veřejného testování. Je nutné počítat s chybami a nedostatky, když se jedná o betu. Ostatní si budou muset počkat na stabilní verzi, ale kdy se tak stane, není v tuto chvíli známo.



