Apple oficiálně otevírá aplikaci Find My třetím stranám

Zhruba rok vás informujeme o tom, že Apple chystá novinku v podobě AirTags. Dokonce jsme se o tomto produktu bavili v našem podcastu Pod Zlatou Lampou. První zmínky o AirTags byly objeveny už v iOS 13, a přesto jsme se produktu ani vloni nedočkali.

Apple se otevřel třetím stranám

Novinka pro nalezení vašich věcí má dorazit už letos. V praxi by se mělo jednat o jakýsi chytrý přívěšek, prostřednictvím kterého budete moci najít například své klíče, a to přes mobilní aplikaci Find My. Samozřejmě tímto přívěškem budete moci dohledat i jiné předměty, jako je například peněženka, batoh a další. Stejně tak se máme dočkat nějakého zařízení umožňující rozšířenou realitu (AR). Může se tak jednat o chytré brýle, o kterých se již delší dobu také spekuluje.

A že se AirTags skutečně blíží dokazuje poslední zahraniční zpráva. Konkrétně Apple oficiálně oznámil zahájení podpory používání své aplikace Find My třetím stranám. Find My se historicky používá k vyhledání iPhonů, iPadů a dalších produktů Apple. Nyní lze funkci Find My použít k vyhledání produktů jiných výrobců, které se integrují s aplikací. Například skrze aplikaci budete moci lokalizovat své elektrokolo, sluchátka a další produkty, které denně používáte.

Budeme ale muset chvíli počkat, než výrobci třetích stran budou schopni své produkty pro tuto podporu připravit. Je ale jasné, že Apple má konečně s aplikaci Find My daleko větší plány.

