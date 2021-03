Apple bude v letošním roce (r)evoluční – podcast #27

Dva týdny utekly jako voda a to znamená jediné – další díl našeho podcastu Pod Zlatou Lampou. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. 27. díl si již nyní můžete poslechnout. A čemu jsme se tentokrát věnovali?

V dnešním díle se vydáme do jablečných sadů. Sklízet ale zatím nebudeme a jen se podíváme, jaké jablka nám letos možná porostou. Nové AirPody? Nový iPad Pro? Nový iPhone? Nový Macbook Pro či iMac? Nejen o těchto produktech bude ve 27. díle řeč. Další díl podcastu Pod Zlatou Lampou si už teď můžete poslechnout na všech platformách.

 

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše a nebo ho můžete sledovat na:

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!