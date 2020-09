To nej z uplynulého týdne #35 – Fortnite, Messenger, Axon 20, Galaxy M51

Zdroj: Honor

Samsung Galaxy M51 oficiálně, láká na 7000mAh baterii

Nějakou dobu se spekulovalo, že Samsung pracuje na smartphonu, který nabídne baterii s kapacitou 7000 mAh. Nyní jsme se konečně dočkali a novinka se jmenuje Samsung Galaxy M51. Svými specifikacemi tak trochu vychází z modelu Samsung Galaxy A71, ale několik rozdílů se najde. Sice řada M většinou zapadá do nižších tříd, v tomto případě jde o mobil vyšší střední třídy. [pokračování článku]

O2 nabízí nové tarify pro mladé, neomezená data už za 699 Kč měsíčně

Začátek školního roku přináší nové tarify od mobilního operátora O2, který se zaměřil na mladé zákazníky. Snaží se jim nabídnout poměrně zajímavé tarify, které mohou konkurovat například nabídkám od Vodafonu a T-Mobile. [pokračování článku]

Realme X7 Pro a X7 oficiálně, rychlé nabíjení a procesory Dimensity

Nějakou dobu se spekulovalo, že společnost Realme představí nové modely v rámci série X. Nyní jsme se dočkali dvou novinek, které nesou označení Realme X7 a Realme X7 Pro, přičemž obě nabízí podporu sítí páté generace. Mobily jsou si velmi podobné, přičemž se liší v některých specifikacích. [pokračování článku]

T-Mobile dá zákazníkům 24 GB dat zdarma, ale za určitých podmínek

Ještě nedávno jsme mohli jen snít o neomezených mobilních datech u našich operátorů. Dnes je situace ale jiná a každý z nich nabízí nějakou formou neomezená data u vybraných tarifů. Sice jsou ceny stále vyšší, ale rozhodně došlo k posunu. Mezitím se objevují nejrůznější nabídky a T-Mobile nyní přichází s jednou takovou. [pokračování článku]

Masterpass končí, alternativní řešení přijde v horizontu let

Společnost Mastercard nabízí stále svou aplikaci MasterPass pro placení pomocí QR kódů například v internetových obchodech. Aplikace podporuje několik platebních karet, i od společnosti Visa. Aplikace si prošla vývojem a dokonce změnou v rámci vývojářských účtů v Obchodě Play. Dnes ale aplikace oznamuje, že dojde k ukončení této služby. [pokračování článku]

ZTE Axon 20 5G oficiálně, první mobil se selfie kamerou pod displejem

Mít v displeji ukrytou čtečku otisků prstů není v dnešní době nic unikátního. Tato technologie se dostala do střední třídy a v podstatě je poměrně běžná. Pomyslnou další metou v oblasti smartphonů je ukrytí přední selfie kamery přímo pod displej, díky čemuž se nebude muset hledat alternativní řešení ve výsuvných mechanismech, výřezech a otvorech. Očekávali jsme, že se taková novinka prvně objeví u top modelu s cenou nastavenou velmi vysoko, ale není tomu tak. Novinka ZTE Axon 20 5G v podstatě ukazuje, že s novou technologií může přijít i relativně cenově dostupný model. [pokračování článku]

Samsung Galaxy Z Fold 2 kompletně odhalen, cena nastavena na 54 990 Kč

Samsung sice představil nový ohebný telefon Galaxy Z Fold 2 již po boku modelů Note 20, přesto si pro nás dnes přichystal další akci s podrobnějšími informacemi. Na ty totiž již nezbyl posledně čas a proto se nyní dozvídáme další detaily a především dostupnost a cenovku. [pokračování článku]

Realme V3 je nejlevnější novinka s podporou 5G

Dnes společnost Realme představila novinky X7 a X7 Pro, které mohou zaujmout podporou sítí páté generace, 65W nabíjením a celkem slušnou výbavou. Kromě toho jsme se dočkali uvedení ještě jednoho smartphonu v podobě Realme V3. Ten svými specifikacemi na první pohled asi nezaujme, ale jednou vyniká. [pokračování článku]

Huawei čekají těžké časy, analytik odhaduje opuštění trhu s mobily

Huawei pomalinku asi docházejí možnosti, jak se udržet na trhu se smartphony. V tuto chvíli nemůže spolupracovat se společností TSMC, která vyráběla pro divizi HiSilicon procesory Kirin, byť v Číně by mohla převzít roli výrobce firma SMIC, ale ani zde to nebude jednoduché. Qualcomm požádal o udělení licence, aby mohla být započata spolupráce s Huawei. Podobný postup byl zaznamenán u Mediateku, ale zatím nebylo rozhodnuto. Za dva týdny tak může být Huawei bez dodavatele procesorů, byť na trhu je ještě několik hráčů, ale ty nemají kapacity ani dostatečně výkonné modely. Budoucnost je tedy velmi nejistá a možná dojde na nejčernější scénáře. [pokračování článku]

Hloupý krok Epic Games a brzký příchod Google Pixel 5 – podcast #15

Právě vyšel nový díl našeho podcastu Pod Zlatou Lampou. Je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. A čemu jsme se tentokrát věnovali? [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Rusko zřejmě donutí Apple a Google snížit provizi na aplikacích

V poslední době se hodně hovoří o provizích společností jako Apple a Google při prodeji aplikací skrze jejich ekosystémy. Dalo by se říci, že vše vyústilo v přestřelku se společností Epic Games. Jednoduše řečeno, vývojářům se nelíbí, že si tyto firmy berou 30 % z částky, kterou platí každý uživatel. Zpravidla chtějí nabídnout alternativní metodu nebo požadují značné snížení. Zatím se různě po světě vedou spory a nejrůznějších vyšetřování. Rusko ale asi nebude jen tak čekat. [pokračování článku]

TomTom GO Navigation nově pro Huawei mobily bez Google služeb

Huawei se dostal kvůli sankcím ze strany USA do poměrně velkých obtíží, přičemž se objevují i scénáře, které jsou poměrně negativní, co se týče budoucnosti této společnosti. I přes tyto komplikace se musí čínský gigant snažit nalákat co nejvíce vývojářů, aby vznikla plnohodnotnější náhrada za Obchod Play na nových smartphonech a tabletech. Uživatelé těchto mobilů nyní získávají možnost používat navigaci TomTom GO Navigation. [pokračování článku]

HTC ztrácí CEO, na své pozici nebyl ani rok

Už za dva týdny by Yves Maitre oslavil svůj první rok ve společnosti HTC na pozici CEO, ale dnes došlo na oznámení (Engadget), že ze své funkce odchází. Důvod je v tomto případě zcela osobní, jelikož Yves Maitre z důvodů restrikcí v cestování nebyl v přímém kontaktu se svou rodinou jedenáct měsíců. Místo CEO opět bude zastávat Cher Wang. [pokračování článku]

Realme 7 Pro a Realme 7 jsou novinky se zajímavými specifikacemi

Nedávno společnost Realme představila dva nové smartphony řady X, které nabízejí podporu sítí páté generace. Také došlo na uvedení levnějšího modelu Realme V3. Tentokrát došlo na uvedení modelů Realme 7 a Realme 7 Pro s podporou sítí čtvrté generace. Tyto se s největší pravděpodobností objeví i v Česku. [pokračování článku]

Huawei představil Enjoy 20 Plus a Enjoy 20

Huawei patří mezi ty značky, které uvedou jeden smartphone a následně získá více pojmenování pro nejrůznější trhy. Nyní jsme se dočkali novinek Huawei Enjoy 20 5G a Huawei Enjoy 20 Plus 5G, přičemž se na našem trhu mohou objevit pod označením Honor. Situace se ale může kdykoliv změnit. [pokračování článku]

TCL MOVETIME Family Watch jsou nové chytré hodinky pro seniory

Na současném trhu najdeme spoustu chytrých hodinek pro nejrůznější kategorie uživatelů. Není problém sehnat i modely pro děti a dokonce i pro seniory. Nyní jsme se dočkali uvedení hodinek TCL MOVETIME Family Watch MT43A, které nabízí funkce, které se mohou hodit seniorům, navíc mohou fungovat jako miniaturní telefon. [pokračování článku]

Facebook Messenger začíná omezovat přeposílání zpráv

Facebook musel u své platformy WhatsApp začít bojovat se spamem, což vyústilo v zavádění limitů na přeposílání zpráv a také zvaní do skupin. Jeho hlavní platforma Messenger se ničeho takového v poslední době nedočkala, ale to se mění, jelikož jsou zde nové limity. [pokračování článku]

Honor představil hodinky Watch GS Pro a Watch ES

Společnost Honor se snaží zaujmout i ve světě nositelné elektroniky, což dokazují dnešní dvě novinky z oblasti chytrých hodinek. Světlo světa spatřily nové modely Watch GS Pro a Watch ES. [pokračování článku]

Qualcomm představil nový čip pro počítače a také chystá levný procesor s 5G

Výrobce čipů Qualcomm asi není třeba podrobněji představovat. Jeden z největších výrobců procesorů pro mobilní telefony nyní představuje nové modely. Prvním z nich je čip pro notebooky Snapdragon 8cx Gen 2 a druhý zajímavý model bude levný čip řady Snapdragon 400 s podporou 5G. [pokračování článku]

Mediatek představil další procesor, Dimensity 1000C

Společnost Mediatek sice stále hraje druhé housle na trhu s procesory pro mobilní zařízení, ale samotné portfólio se rozšiřuje každý den. Hodně si slibuje od řady Dimensity, kde se již nyní nabízí několik modelů s podporou sítí páté generace. Mezi nejvýkonnější patří Dimensity 1000 Plus a nyní jsme se dočkali modelu Dimensity 1000C, který vychází z původního Dimensity 1000. [pokračování článku]

Apple má ještě letos představit superlehký Macbook s čipem Apple A14

Letos v červnu v rámci vývojářské konference Apple oficiálně oznámil přechod na vlastní procesory Apple Sillicon u Macu. Díky tomu dostanou nové modely Macbooků vylepšené procesory Apple A13 známé z iPhonů 11. Nyní se dozvídáme podrobnosti, kdy dorazí jeden z prvních kousků a jaký bude. [pokračování článku]

Amazon Halo – první wearable zaměřené na zdraví

První nositelné zařízení z dílny Amazonu se rozhodlo vydat zcela jinou cestou než většina chytrých zařízení ve stejném segmentu trhu. Americký gigant v oficiální podobě odhalil zařízení nesoucí název Halo, které je hlavně zaměřeno na zdraví uživatelů než na fyzickou aktivitu. To zcela dokazuje chybějící jakýkoliv zobrazovací panel, který nahrazuje široká škála senzorů ukrytá v jednoduchém skeletu a připojena na pásek z tkaniny nebo silikonu. [pokračování článku]

Aplikace Google Telefon – nahrávání hovorů dostupné pro některé mobily

O možnosti nahrávání hovorů přímo v aplikaci Google Telefon se mluví nějakou dobu a dokonce byla novinka zaznamenána na Android One mobilech. Zřejmě se jednalo o omezený test. Nyní se podařilo zachytit, že nahrávání je u této aplikace dostupné pro několik modelů od Xiaomi – například Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9S a Redmi Note 9 Pro. [pokračování článku]

Epic Games prosí o návrat Fortnite do App Storu

Pouhý týden poté, co Apple deaktivoval vývojářský účet společnosti Epic Games, požádalo herní studio o předběžné opatření. Právě to by hru Fortnite umožnilo dostat se zpět do obchodu App Store. K tomu by došlo i k obnovení vývojářského účtu. [pokračování článku]

