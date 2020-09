Mediatek žádá o licenci kvůli spolupráci s Huawei

Zdroj: Mediatek

Huawei se dostal do velkých potíží kvůli zákazu spolupráce amerických firem s tímto čínským gigantem. USA následně rozšířilo zákaz i na další společnosti. Nedávno dokonce bylo postihnuto 38 firem, které napomáhaly Huawei s nákupem technologií. Výrobce mobilů má ale o něco větší problémy, jelikož kvůli sankcím byla zastavena spolupráce s TSMC, což postihlo výrobu procesorů Kirin. Situace se ale může značně zhoršit.

Huawei a Mediatek?

Nedávno jsme vás informovali, že společnost Mediatek začíná výrazně spolupracovat s Honorem, který spadá pod Huawei. Situace ale asi nebude tak růžová, jak se mohlo zdát. Mediatek nyní žádá administrativu USA o licenci, aby mohla samotná spolupráce pokračovat. Společnost uvádí, že případný výpadek zakázek by velmi postihl společnost a mohlo by to mít silný dopad na finanční situaci. Pakliže nebude udělena licence na spolupráci do 15. září, bude muset ukončit jakékoliv dodávky pro Huawei i Honor.

Pokud by nebyla udělena licence, Huawei by mohlo přijít o dalšího dodavatele procesorů. Co se týče společnosti Qualcomm, tak ta si také podala žádost o licenci, ale zatím nebylo rozhodnuto. Sice Huawei má asi ještě nějaké zásoby procesorů, ale ty se mohou velmi rychle ztenčit. Pak je otázka, jaké procesory by se mohly objevit v mobilních telefonech této společnosti.

Na trhu je ještě několik výrobců, ale jejich modely nejsou ani zdaleka tak výkonné jako od Qualcommu nebo Mediateku. Pakliže dojde na nejkrajnější scénář, mohli bychom se dočkat celkem silné odvety ze strany Číny, která by mohla zavést sankce na americké společnosti. To by mohlo mít na ekonomiku USA větší dopad než z opačné strany.

