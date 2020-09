Zdroj: O2

Začátek školního roku přináší nové tarify od mobilního operátora O2, který se zaměřil na mladé zákazníky. Snaží se jim nabídnout poměrně zajímavé tarify, které mohou konkurovat například nabídkám od Vodafonu a T-Mobile.

O2 tarify You

Asi nejzajímavější novinkou je tarif O2 You Neo, který spadá do kategorie neomezených, přičemž i samotná data jsou neomezený, tedy z pohledu FUP. Co se týče rychlosti, je omezena na 5 Mb/s, což je ale dostatečná hodnota pro běžnou konzumaci obsahu a používání mobilního telefonu. Tarif bude k dispozici za 749 Kč měsíčně bez smlouvy, ale v rámci akční nabídky v měsíci září jej lze pořídit za 699 Kč.

„Novou nabídkou vycházíme vstříc mladé generaci, pro kterou již nejsou nejdůležitější volné minuty nebo SMS, ale velké datové balíčky,“ vysvětluje ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová a dodává : „Od začátku roku jsme zaznamenali zvýšenou spotřebu dat v přenosných zařízeních, a to i díky jejich využití třeba pro výuku z domova. I proto jsme se rozhodli v nabídce pro mladé lidi data výrazně znásobit.“

Dále se nabízí tarif You 20 GB, který má v sobě kromě datového limitu i neomezené volání do všech sítí, stejně jako SMS zprávy. Cena je stanovena na 549 Kč měsíčně. You 5 GB již nespadá mezi neomezené tarify, nabízí 120 minut volání do všech sítí a neomezené SMS zprávy v rámci sítě O2. Zde byla cena stanovena na 399 Kč měsíčně.

Poslední novinka se jmenuje Můj první tarif, který má v sobě 1 GB FUP a 120 minut do všech sítí, přičemž neomezené SMS zprávy platí jen v rámci sítě O2. Cena je 299 Kč měsíčně. Všechny tyto tarify jsou určené pro osoby mladší 26 let. Stačí se prokázat platným průkazem totožnosti, není potřeba předkládat potvrzení o studiu či ISIC kartu.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » O2 nabízí nové tarify pro mladé, neomezená data už za 699 Kč měsíčně

reklama reklama