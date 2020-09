Samsung Galaxy Z Fold 2 kompletně odhalen, cena nastavena na 54 990 Kč

Galaxy Z Fold 2; Zdroj: Samsung

Samsung sice představil nový ohebný telefon Galaxy Z Fold 2 již po boku modelů Note 20, přesto si pro nás dnes přichystal další akci s podrobnějšími informacemi. Na ty totiž již nezbyl posledně čas a proto se nyní dozvídáme další detaily a především dostupnost a cenovku.

Galaxy Note 20 Ultra 5G – bronzový elegán [recenze]

Galaxy Z Fold 2

Nový Samsung Galaxy Z Fold 2 po designové stránce značně dospěl. V základu bude dostupná černá a bronzová verze, přičemž v rámci úprav lze objednat kloub v jiné barvě. Ten můžete tak mít červený, zlatý, stříbrný nebo modrý. Stereo reproduktory mají být významně vylepšeny.

Vnější displej je nyní téměř přes celou čelní stranu, přičemž jeho úhlopříčka narostla z 4,6 palce na 6,2. Ten vnitřní se pak zvětšil sice jen o 0,3 palce, za to ale nemá žádné výřez a především nabízí 120Hz adaptivní obnovovací frekvenci. Při čtení knih tak bude frekvence jen minimálních 11 Hz, zatímco jinde využije telefon maximálních 120 Hz. Rámečky jsou také o 27 procent tenčí.

Po vzoru modelu Z Flip nabídne také Z Fold 2 nový režim Flex mode. To znamená, že telefon bude nově oproti první generaci Foldu stát rozevřený a to v libovolném úhlu 75 – 115 stupňů. Díky tomu můžete mít na jedné půlce zobrazené třeba video a na druhé jeho ovládací prvky.

„Cesta k nové generaci mobilních zařízení je plná originálních inovativních řešení,“ prohlásil Dr. TM Roh, prezident a ředitel divize mobilní komunikace ve společnosti Samsung Electronics. „Při vývoji modelu Samsung Galaxy Z Fold2 5G jsme pečlivě naslouchali připomínkám uživatelů, aby nové parametry a funkce dávaly opravdu smysl a vylepšovaly uživatelské zážitky. K tomu nám mimo jiné pomáhá i stále silnější partnerství s Google a Microsoftem.“

Skvělé využití uvádí výrobce také pro focení, kde si telefon postavíte a nepotřebujete ani stativ. Zvlášť pro noční režim to může být velmi užitečné. Při focení pak můžete mít náhled fotoaparátu na vnějším displeji, díky čemuž na sebe focená osoba uvidí.

Zajímavou novinkou v rámci online konference je také speciální optimalizace některých aplikacích přímo na velký vnitřní displej nového Foldu. Díky tomu má rozhraní více připomínat tablet, přičemž Samsung se zatím pochlubil optimalizací YouTube, Office a Outlooku. Na vnitřním displeji lze stále spustit tři aplikace vedle sebe a podporována je také funkce drag & drop.

Samsung Galaxy Fold – test budoucnosti [recenze]

O výkon se zde stará nejnovější procesor Snapdragon 865+ od Qualcommu ve všech verzích všude po světě, který má k dispozici 12 GB operační paměti. Novinka samozřejmě přichází s podporou sítí páté generace.

Galaxy Z Flip – ohnutá budoucnost [recenze]

Dostupnost a cena

Nový Samsung Galaxy Z Fold 2 se začne prodávat 18. září. K dispozici bude za cenu 54 990 Kč, přičemž předobjednávky bude možné uskutečňovat od dnešního dne. Do naší země zamíří jen 256GB verze. Model s dvojnásobným úložištěm je určen jen pro vybrané trhy. My se v redakci těšíme, až si nový ohebný Fold budeme moci sami osahat. Co na novinku říkáte vy?

K telefonu Samsung Galaxy Z Fold2 5G zákazníci dostanou 4 měsíční předplatné YouTube Premium zdarma. Navíc po registraci do služby Samsung Care+ získávají pojištění náhodného poškození telefonu po dobu jednoho roku od data nákupu. Zákazníci mohou získat bonus 5 000 Kč k výkupní ceně starého funkčního Galaxy Fold nebo 3 500 Kč k výkupní ceně jiného starého funkčního mobilního telefonu. Akce platí od 1. 9 do 30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob.

Specifikace Galaxy Z Fold 2

displeje: přední – 6,2 palců, 2260 x 816 pixelů, Super AMOLED, 25:9, 60 Hz, HDR10+ vnitřní – 7,6 palců, 2208 x 1768 pixelů, Dynamic AMOLED 2X, 5:4, 120 Hz, HDR10+

procesor: Qualcomm Snapdragon 865+

RAM: 12 GB LPDDR5

úložiště: 256 GB UFS 3.1

Android 10

Foťáky: zadní – 12 MPx, OIS, Dual Pixel AF 12MPx, OIS, teleobjektiv 12 MPx, ultra širokoúhlý přední – 10 MPx přední vnitřní – 10 MPx

WiFi 6, 5G, LTE, UWB

čtečka otisků prstů na straně

rozměry zavřený: 159,2 x 68 x 16,8 mm otevřený: 159,2 x 128,2 x 6,9 mm 282 gramů

baterie: 4500 mAh 25W nabíjení přes USB C 11W bezdrátové nabíjení 4,5W reverzní nabíjení



Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Samsung Galaxy Z Fold 2 kompletně odhalen, cena nastavena na 54 990 Kč

reklama reklama