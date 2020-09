Umidigi A7S dokáže změřit tělesnou teplotu

Zdroj: GSMArena.com

Modelová řada s označením A u společnosti Ulefone se rozrůstá o jeden zajímavý přírůstek, který by měli dostat mezi největší počet uživatelů. Čínský výrobce oznámil konkrétně telefon A7S, jehož hlavní předností bude přítomnost infračerveného teploměru pro bezkontaktní měření teploty. I přes toto světové prvenství jsou zbylé specifikace spíše podprůměrné, a to ostatně potvrzuje velmi přijatelná prodejní cena.

Ve jménu Android Go

Přední panel zahrnuje 6,53palcový displej s HD+ rozlišením a 8megapixelovou kamerku ve „Waterdrop“ výřezu. Uvnitř běží čtyřjádrový procesor MT6737 vedle 2GB operační paměti RAM. Uživatelská data pojme interní úložiště o velikosti 32 GB podporující microSD karty. V zadní části vynikají tři fotoaparáty s 13MPx, 8MPx a 2MPx senzorem. Následuje vzpomínaný teploměr nebo přisvětlovací LED diody.

Celkovou výdrž řídí 4 150mAh baterie s 5W nabíjením přes nasazené USB typu C. Softwarovou výbavu zastupuje operační systém Android 10 v edici Go. Mezi zbývající prvky výbavy patří funkce dual-SIM, 3,5mm sluchátkový jack či jedno programovatelné tlačítko. Na výběr jsou tři barevné verze (černá, modrá, zelená) a až do 21. září běží předprodej za cenu 70 dolarů (tj. cca 1 564 Kč), poté stoupne konečná cena na 100 dolarů.

