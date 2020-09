Epic Games prosí o návrat Fortnite do App Storu

Zdroj: MacRumors

Pouhý týden poté, co Apple deaktivoval vývojářský účet společnosti Epic Games, požádalo herní studio o předběžné opatření. Právě to by hru Fortnite umožnilo dostat se zpět do obchodu App Store. K tomu by došlo i k obnovení vývojářského účtu.

V žádosti Epic Games uvádí, že „EP bylo ochotno vyzvat Apple, protože šlo o správnou věc, a mělo lepší pozici než mnoho jiných firem“. Epic Games dále popisuje Apple jako monopol, který si udržuje své dominantní postavení výslovným zákazem jakéhokoli konkurenčního vstupu na trhy distribuce aplikací i zpracování plateb v aplikacích.

Epic zmiňuje, že je pravděpodobné, že utrpí nenapravitelnou škodu, pokud Fortnite nebude k dispozici v App Storu. Ve své žádosti dále uvádí, že počet aktivních uživatelů iOS již poklesl o více než 60 % ode dne, kdy byla hra Fortnite odstraněna z App Storu.

Fortnite v polovině srpna představil možnost přímých plateb, která obcházela nákupní systém Applu v aplikaci tím, že umožňovala platby přímo. Apple krátce poté, co aplikaci stáhl ze svého App Storu kvůli nerespektování zásad, byl společností Epic Games žalován. Soudní spor proběhl vcelku rychle, přičemž soudce dal za pravdu Applu.

Apple poté prohlásil, že rád aplikace společnosti Epic Games vrátí do App Storu, pokud budou aplikace respektovat pravidla a zásady, které respektují všechny ostatní aplikace. To mimo jiné znamená, že hra Fortnite nesmí mít možnost přímých plateb. Žádost Epic Games podalo v pátek u okresního soudu Spojených států v Kalifornii a jednání se bude konat 28. září.

Zdroj: macrumors.com



