Rusko zřejmě donutí Apple a Google snížit provizi na aplikacích

V poslední době se hodně hovoří o provizích společností jako Apple a Google při prodeji aplikací skrze jejich ekosystémy. Dalo by se říci, že vše vyústilo v přestřelku se společností Epic Games. Jednoduše řečeno, vývojářům se nelíbí, že si tyto firmy berou 30 % z částky, kterou platí každý uživatel. Zpravidla chtějí nabídnout alternativní metodu nebo požadují značné snížení. Zatím se různě po světě vedou spory a nejrůznějších vyšetřování. Rusko ale asi nebude jen tak čekat.

Konec vyšší provizí?

V tuto chvíli byl podán návrh zákona, který uděluje společnostem jako Apple a Google povinnost snížit svou provizi maximálně na 20 %. Pakliže návrh zákona projde, Apple i Google nebudou moci tolik účtovat v Rusku, ale to není vše. Samotný návrh zákona také počítá s tím, že obě firmy budou muset jednu třetinu zisku investovat do speciálního fondu na podporu IT specialistů.

Ve výsledku to může znamenat, že obě firmy nejenže přijdou o třetinu z provize, ale také navíc budou muset odvádět další finanční prostředky. Neočekáváme, že by byl návrh zákona nějak pozdržen v Rusku a pravděpodobně projde schvalovacím řízením. Otázkou je, jak bude vymáhán a co všechno bude zahrnovat. Ještě to nutně nemusí znamenat, že by došlo k velkým změnám. Odhadujeme, že nižší provize budou platit jen pro vývojáře z Ruska, což by mohlo přilákat mnoho firem.

Obě společnosti ale mohou mít ještě větší problém, zejména Apple. Návrh zákona navíc obsahuje pasáž, která nutí společnosti otevřít své ekosystémy alternativním obchodům s aplikace či jiným obsahem. V případě Androidu se nejedná o nic neobvyklého, jelikož existují alternativní obchody, ale u Applu se může jednat o přelomové rozhodnutí. Pokud se tak stane, tak je celkem jasné, že si Apple najde nejrůznější kličky k tomu, aby omezil co nejvíce cestu alternativním obchodům. S tím samým počítáme i u Googlu.

Zdroje: 9to5mac.com



