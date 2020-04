WhatsApp zavádí nový limit pro zprávy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dnešní komunikační služby dnes působí ve své podstatě jako omezené sociální sítě, zejména když jsou k dispozici skupiny s mnoha členy. K tomu připočítejte možnost přeposílání zpráv a je zde možnost rozšířit konkrétní obsah mezi velké množství uživatelů. Bohužel se tyto funkce zneužívají k šíření falešných nebo poplašných upozornění. WhatsApp v této oblasti chce více omezit přeposílání zpráv, proto zavádí nový limit.

Nový limit pro zprávy

Služba WhatsApp již v minulosti zavedla několik opatření proti šíření zpráv nekontrolovatelným způsobem. Bohužel služba nemůže kontrolovat, co je obsahem, jelikož je síť šifrovaná. Na druhou stranu lze sledovat počet přeposlání. Právě na toto se soustřeďují všechna opatření.

V minulosti jsme se dočkali například grafického znázornění, že zpráva je přeposílána, což mělo varovat uživatele, že by zde nemuselo být něco v pořádku. Následně se přistoupilo k omezení počtu přeposlání do skupin nebo kontaktům. Mohli jste tak přeposlat zprávu pěti subjektům. WhatsApp uvádí, že se tak podařilo snížit přeposílání o 25 %.

Služba WhatsApp je určena k zasílání soukromých zpráv. Za dobu její existence jsme tedy již několikrát podnikli kroky k zajištění důvěrné povahy konverzací, které v aplikaci probíhají. Právě možnost přeposílání zpráv jsme omezili už dříve, abychom zabránili jejich šíření v nezdravé míře. Opatření tehdy celosvětově vedlo k 25% poklesu v množství přeposílaných zpráv.

V dnešní době ale ani toto opatření nestačí. Kupříkladu se nyní šíří informace, že třeba 5G je příčinou koronaviru nebo že absorbuje kyslík, což znemožňuje lidem dýchat. Tato situace vygradovala do situace, že ve Velké Británii došlo k poškození 5G vysílačů (někdo je zapálil). Právě proti podobným poplašným zprávám je nutné bojovat. WhatsApp tedy přistoupil k dalšímu omezení.

Přeposlanou zprávu tedy budete moci poslat pouze jednomu kontaktu, respektive do jednoho chatu. Lze tedy stále poslat i do skupiny. To by mělo více omezit šíření zpráv. WhatsApp tedy spíše ukazuje, že se jedná o komunikační službu, ne centrum pro šíření zpráv.

Jak se tato změna odrazí na celé situaci, zatím nevíme. Budeme si muset počkat několik týdnů nebo měsíců na vyhodnocení. Pakliže to nepomůže, zřejmě dojde k dalšímu omezení.

