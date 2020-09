Amazon Halo – první wearable zaměřené na zdraví

Zdroj: GSMArena.com

První nositelné zařízení z dílny Amazonu se rozhodlo vydat zcela jinou cestou než většina chytrých zařízení ve stejném segmentu trhu. Americký gigant v oficiální podobě odhalil zařízení nesoucí název Halo, které je hlavně zaměřeno na zdraví uživatelů než na fyzickou aktivitu. To zcela dokazuje chybějící jakýkoliv zobrazovací panel, který nahrazuje široká škála senzorů ukrytá v jednoduchém skeletu a připojena na pásek z tkaniny nebo silikonu.

Všechno je jinak

Uvnitř zařízení se nachází pouze akcelerometr, senzor kontrolující teplotu, snímač tepové frekvence, červená LED dioda a jedno tlačítko k utlumení dvou mikrofonů, které kupříkladu neslouží ani ke spojení s virtuální asistentkou Alexa. Jestliže vlastníte předplatné k Amazon Prime, tak přístup k pokročilým funkcím máte zdarma. V opačném případě si připlatíte 4 dolary (tj. cca 88 Kč) měsíčně.

Vzpomínané mikrofony slouží k poslouchání tónu hlasu a následnému vyhodnocení emočního stavu po celý den. Hlasové záznamy se vyhodnocují v telefonu, který jej analyzuje a poté vymaže, čili žádná data se údajně neposílají na jejich servery. Další funkcí je 3D skenování těla, kdy telefonem pořídíte 4 fotografie, v Amazonu vytvoří 3D model a vypočítají tělesný tuk.

Zde slibují smazání dat do 12 hodin od odeslání. Každopádně množství informací by mělo být daleko obsáhlejší než běžné uvedení hmotnosti a vypočítání indexu BMI. Nové měření doporučují nejdříve za dva týdny od získání posledních dat. Výbavu podtrhuje vodotěsnost do extrémní hloubky 500 metrů a týdenní výdrž s dobíjením za pouhých 90 minut. Doporučená cena je stanovena na 100 dolarů (tj. cca 2 193 Kč) a další pásky pořídíte za 16 až 20 dolarů dle zvoleného materiálu.

V současné době běží předprodej za 65 dolarů (tj. cca 1 426 Kč) s půl ročním předplatným zdarma.

