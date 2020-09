Samsung Galaxy M51 oficiálně, láká na 7000mAh baterii

Zdroj: Samsung

Nějakou dobu se spekulovalo, že Samsung pracuje na smartphonu, který nabídne baterii s kapacitou 7000 mAh. Nyní jsme se konečně dočkali a novinka se jmenuje Samsung Galaxy M51. Svými specifikacemi tak trochu vychází z modelu Samsung Galaxy A71, ale několik rozdílů se najde. Sice řada M většinou zapadá do nižších tříd, v tomto případě jde o mobil vyšší střední třídy.

Samsung Galaxy M51

Hlavním lákadlem u novinky je rozhodně baterie s kapacitou 7000 mAh, což je poměrně neobvyklá hodnota na mobil. Většinou něco takového vidíme u tabletů. Aby doplňování energie netrvalo příliš dlouho, Samsung zakomponoval 25W technologii nabíjení, i tak nabití bude nějakou dubu trvat. Ostatní specifikace nejsou na špatné úrovni a odpovídají mobilu střední třídy.

O výkon se zde stará Snapdragon 730, který má k dispozici 6 GB operační paměti. Displej je sice typu AMOLED, ale samotná čtečka otisků prstů byla zakomponována na boku mobilu. Jinak se naskýtá Full HD+ rozlišení na 6,7palcové úhlopříčce. Na zadní straně se vyjímá 64MPx foťák, přičemž je k dispozici 12MPx senzor pro širokoúhlé snímání. Jsou zde k dispozici dva 5MPx foťáky, jeden pro určení hloubky ostrosti a jeden pro makro snímky.

Specifikace Samsung Galaxy M51

displej: 6,7 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), Super AMOLED

procesor: Snapdragon 730

6GB RAM

128GB úložiště

Android 10 + Samsung One UI 2.0

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/2.0 12 MPx, 123°, f/2.2 5 MPx, f/2.2, hloubka ostrosti 5 MPx, f/2.4, makro přední – 32 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack, Dolby Atmos

rozměry: 163,9 x 76,3 x 9,5 mm, 213 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

baterie: 7000 mAh + rychlé nabíjení

Novinka je oficiálně vedena v Německu, ale zamíří i do České republiky, což minulý týden odhalil náš systém a mohli jste si přečíst o dostupnosti v našem seriálu. Česká cena je nastavena na 10 490 Kč, přičemž zatím nevíme, kdy bude zahájen prodej, ale nemělo by to dlouho trvat. Odhadujeme, že se tak stane do jednoho měsíce.

