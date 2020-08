Qualcomm chce výjimku, aby mohl spolupracovat s Huawei na vyšší úrovni

Zdroj: GSMArena

Huawei se stále nachází v nelehké situaci kvůli sankcím ze strany USA. Čínský gigant tak přišel již o Google služby a aplikace. Další omezení se dotklo i společnosti TSMC, která pro Huawei vyráběla polovodičové součástky. Kvůli tomu nebude dostatek procesorů Kirin dceřiné společnosti HiSilicon. I kvůli tomu čínská vláda investovala do konkurence a chtěla tak podpořit společnost SMIC, aby dodávala pro HiSilicon. To ale nebude stačit a nyní se bude bojovat na vícero místech.

Huawei, Qualcomm a Mediatek

Na celé situaci asi začíná těžit společnost Mediatek, která začala více obchodovat s Huawei. Ve hře jsou procesory Dimensity s podporou 5G sítí. Už nyní je na čínském trhu několik takových modelů, například Huawei Enjoy Z 5G nebo Maimang 9. Spolupráce ale bude významnější, jakmile Huawei dojdou vlastní procesory. Ostatně zástupci firmy se již nechali slyšet, že nadcházející novinka Mate 40 bude pravděpodobně poslední model s procesorem Kirin.

Qualcomm zde vidí novou příležitost, zejména když jeho procesory se objevovaly jen u levných mobilů Huawei. Nemůže ale jen tak spolupracovat s touto společností, jelikož jsou zde sankce ze strany USA. Potřebuje tak povolení, respektive licenci. Začalo tak lobování v USA, aby Qualcomm mohl obchodovat s Huawei. Argumentuje, že se jedná až o 8 miliard dolarů ročně.

Zatím není jasné, jak celá situace dopadne, ale vzhledem k tomu, že se jedná o velkou částku, která by mohla přitéct do americké společnosti, dá se předpokládat, že licence bude udělena. Otázkou ale je, jakého partnera si zvolí Huawei. Qualcomm nabízí nejvýkonnější procesory na trhu, ale Mediatek umí nabídnout modely s dobrým poměrem ceny a výkonu. Sice se nevyrovnají Snapdragonům, ale případná investice by mohla posílit postavení Mediateku. Možná se dočkáme nového konkurenčního boje.

Zdroj: dotekomanie.cz



