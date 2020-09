Apple odstranil vývojářské účty Epic Games

Apple očividně neblafoval, když veřejně prohlásil, že ukončí vývojářské účty firmy Epic Games, pokud mobilní hra Fortnite bude mít i nadále přímé platby. Epic Games přímé platby neodstranilo, a tak se veřejné prohlášení stalo akcí. 28. srpna 2020 Apple odstranil přístupy k vývojářským účtům.

Apple dal definitivní sbohem Fortnite a dalším hrám Epic Games

Apple tak učinil další krok v boji proti Epic Games. Válku původně začala společnost Epic Games, když se rozhodla představit způsob, jak hráčům Fortnite snížit ceny za in-app poplatky. Udělala to tak, že do své aplikace implementovala přímé platby, snížila ceny o 20 % a vyhnula se tím platbě 30% provize App Storu. V podstatě se tedy dá říci, že celá válka začala jen kvůli tomu, že Epic Games chtělo o 10 % více.

Apple tedy velmi rychle zareagoval a aplikaci Fortnite odstranil, čímž začaly první právní problémy. Soud nakonec dal za pravdu Applu, ovšem s tím, že nesmí svými kroky jakýmkoliv způsobem ovlivnit Unreal Engine, který je v provozu i na hrách od jiných vývojářů. Z App Storu tak nyní byla odstraněna každý hra od Epic Games, včetně titulů, jako je Fortnite, Battle Breakers a Infinity Blade Stickers.

„Jsme zklamaní, že jsme museli v App Storu ukončit účet Epic Games. Společně s týmem Epic Games jsme pracovali mnoho let na jejich uvedení na trh. Doporučili jsme, aby společnost i nadále dodržovala nastavená pravidla a pokyny App Storu, kterými se všichni řídí desetiletí. Epic Games však odmítlo pravidla dodržovat. Místo toho opakovaně odesílalo aktualizace Fortnite navržené tak, že porušovaly pravidla a poky App Storu. To není fér vůči všem ostatním vývojářům a staví zákazníky do středu boje. Doufáme, že v budoucnu budeme moci znovu spolupracovat, nyní to však ale není možné.“