TomTom GO Navigation nově pro Huawei mobily bez Google služeb

Huawei se dostal kvůli sankcím ze strany USA do poměrně velkých obtíží, přičemž se objevují i scénáře, které jsou poměrně negativní, co se týče budoucnosti této společnosti. I přes tyto komplikace se musí čínský gigant snažit nalákat co nejvíce vývojářů, aby vznikla plnohodnotnější náhrada za Obchod Play na nových smartphonech a tabletech. Uživatelé těchto mobilů nyní získávají možnost používat navigaci TomTom GO Navigation.

TomTom GO Navigation

V tuto chvíli obchod s aplikacemi AppGallery nabízí například pro navigování aplikace jako Here, Mapy.cz a Dynavix. O spolupráci se společnosti TomTom se ví již dlouho, ale až nyní jsme se dočkali uvolnění aplikace TomTom GO Navigation pro Huawei mobily bez Google služeb.

Aplikace nabízí standardní funkce pro navigování, upozorňování, stažitelné mapové podklady a další podobné funkce. Nechybí ani takové bonusové funkce jako navigování v pruzích, body zájmu nebo nejrůznější varování. Sama aplikace zabírá sama o sobě přibližně 162 MB, ale musíte počítat se staženými mapami.

Bohužel TomTom GO Navigation není aplikací zdarma. Po prvním spuštění dostanete zkušební dobu na 30 dnů zdarma. Následně si aplikaci můžete předplatit až na jeden rok dopředu za cenu 12,99 eur, tedy cca 342 Kč. Případně se nabízí na šest měsíců za 8,99 eur (cca 237 Kč), nebo je možná měsíční platba za 1,99 eur (cca 52,4 Kč). Aplikaci můžete stahovat již nyní přímo z obchodu AppGallery.

