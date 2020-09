Hloupý krok Epic Games a brzký příchod Google Pixel 5 – podcast #15

Zdroj: Dotekomanie

Právě vyšel nový díl našeho podcastu Pod Zlatou Lampou. Je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. A čemu jsme se tentokrát věnovali?

Pod Zlatou Lampou – díl patnáctý

Máme tu obchodní válku, která tu snad ještě nebyla. Epic Games porušilo pravidla App Storu a Apple smazal všechny herní tituly, včetně Fortnite. Co za tímto krokem stálo a na jaké straně stojí soud? Mělo vůbec toto chování smysl?

Už 8. října by mělo dojít k představení nového Google Pixelu 5. Ten zřejmě dorazí se třemi fotoaparáty a také s čtečkou otisků prstů na zadní straně. Dokáže letošní novinka vrátit Pixel zpět na svůj vrchol? Co vše by Pixel 5 měl nabídnout a jaké hardwarové specifikace můžeme očekávat?

O tom všem si dnes budeme povídat v podcastu Pod Zlatou Lampou. Nejen o těchto tématech diskutují v 15. díle redaktoři serveru dotekomanie.cz Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. Podcast nyní bude vycházet pravidelně každé dva týdny vždy v neděli večer, abyste si ho mohli poslechnout před spaním a nebo třeba cestou do práce další týden.

I. část: Epic Games vs. Apple

II. část: Google Pixel 5

Kde podcast poslouchat?

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše a nebo ho můžete sledovat na:

Jak se vám obsah podcastu líbí? Máme také novou grafiku.



