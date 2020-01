LG zveřejnilo plán aktualizací na Android 10

Google je v případě vydání nové verze operačního systému Android celkem konzistentní. Na svých stránkách uvádí, jak dlouhou budou jednotlivé mobily Pixel dostávat běžné aktualizace a také bezpečnostní. Jakmile dojde k vydání, poměrně rychle se rozšíří nová verze Androidu, byť se občas objeví nějaké menší komplikace. Ostatní výrobci konečně začali bojovat s Googlem a snaží se popohnat aktualizace, ale stále se neblíží k dokonalosti.

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

I z tohoto důvodu i u Androidu 10 aktivně sledujeme aktualizace mobilů na Android 10, přičemž také monitorujeme s pomocí čtenářů, jestli je novinka dostupná i pro české uživatele na konkrétních zařízeních. Některé společnosti si pospíšily, ale o LG jsme dlouho neslyšeli. Ostatně zahájení beta testování Androidu 10 započalo v říjnu minulého roku. Od té doby došlo na aktualizaci nejnovějšího modelu LG V50 v Koreji. Nyní ale výrobce zveřejnil plán aktualizací na další smartphony.

LG a Android 10 aktualizace

Jak již bylo řečeno, prvním mobilem s aktualizací na Android 10 je LG V50, ale globální dostupnost je naplánována na únor. Následovat bude model LG G8X, ale zde není společnost příliš konkrétní. Uživatelé tohoto smartphonu se dočkají někdy ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

Další mobily jsou naplánovány na třetí čtvrtletí tohoto roku, tedy na dobu, kdy do světa půjde již Android 11. Konkrétně si budou muset počkat majitelé mobilů LG G7, G8S a V40. Je zajímavé, že společnost nezmiňuje v tiskové zprávě smartphone LG G7 One, který zapadá do programu Android One, tedy s čistou verzí systému. Není tak jasné, kdy a jestli bude vydána aktualizace.

Další várka mobilů se dočká až v posledním čtvrtletí tohoto roku. Zde jsou uvedeny smartphony LG K50S, K40S, K50 a Q60. Doufáme, že se nejedná o kompletní plán aktualizací a společnost dodá další informace. Nejsou zde totiž všechny modely. Navíc plán aktualizací doslova říká, že si prostě majitelé budou muset počkat. Zatímco jiní již budou mít aktualizovaný systém na Android 11, někteří budou vyhlížet teprve Android 10.

