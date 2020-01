Google pracuje na další komunikační službě

Google má celkem dost problémů s vývojem služeb, ale teď nemyslíme komplikace kolem bezpečnosti nebo kontroverze. Společnost se mnohdy nemůže rozhodnout, co vlastně bude hlavní službou pro danou kategorii. Příkladem jsou komunikační služby, které umírají a rodí se tak často, že lidi ztrácí přehled a zájem. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že je zde Google Duo pro videohovory a Zprávy pro SMS a RCS komunikaci. Stále ještě funguje Hangouts, ale ten se změní na Hangouts Chat a Hangouts Meet. Evidentně to nestačí a pracuje se na další službě.

Google a nová platforma

Zahraniční web The Information přichází s informací, že Google pracuje na nové komunikační platformě, která by měla nabídnout trochu jiné možnosti než všechny současné, které nabízí. Bohužel zatím nevíme ani název, ale dle zdrojů se má jednat o kombinaci služeb do jedné. Sice Google nic nezveřejnil, byť novinka byla již prezentována vybraným partnerům.

Nová služba by měla v sobě kombinovat G Suite, Gmail, Hangouts Chat, Hangouts Meet a Google Drive. V základu by měla sloužit pro firmy a podnikání, nebude na začátku vůbec určena primárně pro běžné uživatele, ale nevíme, jestli bude či nebude pro normální smrtelníky dostupná.

Sice není mnoho informací k dispozici, ale na základě nástinu nové služby bychom mohli usuzovat, že by se mohlo jednat o konkurenci pro Slack nebo Microsoft Teams. Do jisté míry mi to tak trochu připomíná experiment Google Wave, který před lety skončil, ale vyplynulo z něj mnoho služeb a dokonce i jedna sociální síť, ta je již dostupná jen pro firmy.

Musíme si počkat, kdy a jestli dojde k představení, případně jaké budou podmínky pro používání. V kategorii podnikové komunikace je ještě dostatečný prostor pro růst. Navíc Google chybí v rámci svého portfólia alternativa ke službě Slack. Možná se představení odehraje na blížící se konferenci Google I/O.

