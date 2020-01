DuckDuckGo jde proti Googlu, chce více prostoru

Za poslední roky jsme se dočkali mnoha sporů mezi EU a Googlem, zejména v oblasti dominance na trhu s určitými službami a nebo i operačními systémy. EU má silné nástroje k tomu, aby si vynutila své postoje, ale otázkou je, jestli je to k něčemu dobré. Google jako takový stojí za vývojem operačního systému Android, který může používat kdokoliv, ale pokud jde o Google služby, musí výrobci zakomponovat to, co společnost uzná za vhodné, tedy i vlastní stejnojmenný vyhledávač. Zde ale EU prosadila své, což vedlo k nové obrazovce s výběrem toho, co chce uživatel primárně používat na svém zařízení.

Google přidává alternativní vyhledávání do Chromu

DuckDuckGo chce změnit i podobu nabídky

Celá situace vygradovala dokonce i v aukci, do které se mohly zapojit společnosti s vlastním vyhledávacím systémem. Například v České republice jsou na obrazovce výběru vyhledávací služby k dispozici služby jako DuckDuckGo, Info.com, Seznam. V praxi to znamená, že při aktivaci mobilu s Androidem uvidí uživatelé následující obrazovku.

Samotná podoba se ale nelíbí společnosti DuckDuckGo, která dokonce vypracovala své vlastní řešení, které je rozděleno na dvě obrazovky. Na první je zobrazeno více vysvětlujícího textu, druhá disponuje samotným seznamem vyhledávacích systémů. Zde dokonce vyžaduje větší ikony než na současné verzi.

Aktuální podoba vs. navrhovaná změna

Google zde uvádí velmi stroze, že dojde ke změně vyhledávání v systému i ve webovém prohlížeči, přičemž pokud služba není k dispozici v zařízení, dojde k jejímu stažení. DuckDuckGo chce ale nabídnout více textu, kde například bude dovysvětleno, že vyhledávací službu lze kdykoliv změnit. Na obrazovce s nabídkou je navíc viditelný vysvětlující text, kde se například DuckDuckGo může více pochlubit, že dbají na soukromí a bezpečnost.

DuckDuckGo vše navíc podtrhuje tím, že jejich řešení je designově a uživatelsky přívětivější. Samozřejmě mohou mít pravdu, ale je spíše otázkou, jestli to není moc. I tak Google značně ustoupil. V rámci vlastního systému, do jehož vývoje investuje mnoho finančních prostředků, nabízí cestu službám, které se nepodílí na vývoji, přitom si chtějí najít co nejjednodušší cestu k uživatelům.

Google vyhověl požadavkům EU a implementoval možnost výběru vyhledávajícího systému. Ale vynucovat ještě podobu, jak se co bude zobrazovat, asi není to nejlepší řešení.

Zdroj: 9to5google.com



