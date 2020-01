To nej z uplynulého týdne #4 – Wi-Fi 6E, Snapdragony, WhatsApp v tmavém

Wi-Fi Alliance uvedla Wi-Fi 6E pro zařízení pracující s pásmem 6GHz

Začátkem letošního roku Wi-Fi Alliance představila rozšíření standardu Wi-Fi 6. Představila Wi-Fi 6E. Jedná se o nový průmyslový název pro ta zařízení, která budou schopna operovat v pásmu 6GHz. [pokračování článku]

Qualcomm představil nové procesory Snapdragon 720G, 662, 460

Teprve nedávno jsme se dočkali představení nových procesorů Snapdragon 865, 765 a 765G od společnosti Qualcomm. Nabízí se tak nejvýkonnější modely na další rok, s tím ale souvisí i cena. Proto jsme se dočkali dalších novinek, které sice nenabídnou tolik výkonu, ale budou o něco levnější pro běžnější mobily. Novinky se jmenují Snapdragon 720G, Snapdragon 662 a Snapdragon 460. [pokračování článku]

Apple Pay v Česku: přidává se Equa bank

Takřka po dvou měsících zde máme rozšíření podpory Apple Pay. Tentokrát se přidává Equa bank. Již od dnešního dne tedy mohou klienti této banky používat pro placení u obchodníků službu od Applu. [pokračování článku]

Chytré hodinky nově v obchodech – Amazfit T-Rex, Watch Magic 2

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu. [pokračování článku]

Poco láká na Poco F2, možná ale nepůjde o top model

První smartphone Poco se objevil v roce 2018 (recenze), ale od té doby jsme se nedočkali jakékoliv novinky. Nyní asi známe důvod, proč došlo ke zdržení. Značka Poco spadající pod Xiaomi nedávno oznámila, že se osamostatňuje a bude působit jako běžná společnost. Následně se objevily spekulace a úniky kolem modelu Poco F2 Lite. Nyní společnost odstartovala marketingovou kampaň k představení novinek. [pokračování článku]

Tactix Delta jsou nové hodinky s vojenskými standardy

Společnost Garmin se pochlubila svými zbrusu novými chytrými hodinkami Tactix Delta. I v tomto případě se jedná o hodinky, které jsou postaveny na vojenských standardech. Novinkou čtvrté generace je hlavně 1,4palcový displej podobný tomu, který jsme mohli vidět v loňském roce u Fénix 6. Další novinkou pak je například funkce správce napájení, jež vám dává předpovědi výdrže baterie na základě toho, jaké nastavení zapnete a vypnete. [pokračování článku]

WhatsApp konečně dostává tmavý vzhled

Dlouhé čekání se blíží ke konci a brzy zavítá tmavý vzhled i do aplikace WhatsApp. Do této chvíle jsme mohli sledovat jen přípravy, přičemž ani beta testeři neměli přístup k této novince. Nyní jsme se ale konečně dočkali a v podstatě kdokoliv si může otestovat populární komunikační platformu v tmavším provedení. [pokračování článku]

iOS 13.3.1 beta 2 přináší přepínač pro vypnutí lokalizačních služeb

Nedávno jsme vás informovali o tom, že iPhone 11 Pro stále sleduje uživatele, respektive jeho údaje o poloze. To by nebylo nic zvláštního, neboť podobným způsobem fungují takřka všechny aplikace. Problém však byl v tom, že telefon sledoval polohu uživatele i přesto, že sledování bylo deaktivováno. [pokračování článku]

Aplikace Facebook s tmavým vzhledem – vývoj pokračuje

Naposledy jsme slyšeli o testování aplikace Facebook pro Android s tmavým vzhledem ke konci listopadu minulého roku. Očekávali jsme, že se novinka co nevidět objeví v beta verzi, ale stále se tak nestalo. Náš fanoušek Roman Prasliczka nás informoval, že se mu aplikace Facebook ukázala s některými prvky v tmavém provedení. Zřejmě se jedná o drobnou chybu, ale jde vidět, že se něco děje a možná se již brzy dočkáme kýžené novinky. [pokračování článku]

Google Disk je nyní dostupný i ve formě PWA

Google začíná tlačit technologii PWA (progresivní webové aplikace) do další služby. Nedávno jsme se dočkali této novinky u Google Cesty, nyní došla řada na Google Disk. Zde je ale otázkou, jestli se skutečně jedná o nutnou inovaci, když ve své podstatě přináší jen zjednodušení přístupu do cloudové služby. [pokračování článku]

iCloud zálohy nejsou šifrovány zřejmě kvůli FBI

Společnost Apple šifruje lokálně uložená data vašeho iOS zařízení, o čemž už pár let víme. Doposud ale plně nešifrovala iCloud zálohy, a to zjevně zcela vědomě. Podle zahraničních zdrojů se zdá, že Apple zhruba před dvěma lety upustil od plánovaného šifrování iCloud záloh. [pokračování článku]

Samsung chystá integraci Google Duo do aplikace pro zprávy

Google byl dlouhou dobu nerozhodný v oblasti komunikačních služeb. Už jsme se dočkali mnohých pokusů, ale nyní se ukazuje, že právě jedna platforma dostane více prostoru, než by se čekalo. Konkrétně myslíme Google Duo, což je služba pro telefonování a video konference. Ačkoliv si Google vynucuje integraci do každého smartphonu skrze certifikaci GMS, tak se nyní dostane ještě více do popředí díky spolupráci se Samsungem. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Android získá možnost kopírování obrázků mezi aplikacemi

Na běžných operačních systémech pro počítače není jakýkoliv problém zkopírovat obrázek například z webové stránky a vložit jej do aplikace pro úpravu nebo jednoduše do Malování. Taková funkcionalita ale na Androidu neexistuje. Pokud se chcete o něco takového pokusit, musíte jít cestou uložení obrázku do mobilu, následně otevřít kýženou aplikaci a v ní vybrat obrázek, který chcete použít. To se pravděpodobně v brzké době změní. [pokračování článku]

Google I/O 2020 odstartuje 12. května

Jako každý rok, i letos se dočkáme vývojářské konference Google I/O, kde bychom se měli dozvědět o novinkách, které Google plánuje. I letos jsme se první dočkali hry, která skrývala informaci, kdy bude konference zahájena. Tu si můžete vyzkoušet na stránce events.google.com/io/mission, ale již se ji podařilo rozluštit. [pokračování článku]

LG zveřejnilo plán aktualizací na Android 10

Google je v případě vydání nové verze operačního systému Android celkem konzistentní. Na svých stránkách uvádí, jak dlouhou budou jednotlivé mobily Pixel dostávat běžné aktualizace a také bezpečnostní. Jakmile dojde k vydání, poměrně rychle se rozšíří nová verze Androidu, byť se občas objeví nějaké menší komplikace. Ostatní výrobci konečně začali bojovat s Googlem a snaží se popohnat aktualizace, ale stále se neblíží k dokonalosti. [pokračování článku]

Steampunkové Mad Max brýle od Panasonicu přináší virtuální realitu v UHD rozlišení v HDR kvalitě

Společnost Panasonic Corporation vyvinula první UHD brýle pro virtuální realitu (VR) s technologií High Dynamic Range (HDR) na světě. Tvar brýlí je velmi komfortní – uživatel má pocit, že má na nose klasické optické obroučky. Vypadají jako brýle z filmu Mad Max a také že jsou na dnešní poměry šílené. Jako první nabízí vyšší rozlišení než konkurence a též zaplňují díru na trhu, jde totiž o první elektronické steampunkové brýle pro virtuální realitu. Panasonic pro nové VR brýle neuvedl jejich označení, možná tedy ponesou jméno po subkultuře či po filmu. Stále se jedná o prototyp, který, pokud se dostane do prodeje, přijde až v příštím roce. [pokračování článku]

