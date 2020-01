Google Zprávy testují vylepšený tmavý vzhled

Google stále pokračuje na vývoji svých aplikací a zejména na implementaci tmavého vzhledu. Už mnoho aplikací nabízí nový vzhled, ale situace není perfektní. Některé aplikace jsou závislé na systémovém nastavení mobilu, jiné disponují kompletní sadou nastavení, kde lze manuálně nastavit vzhled. Aplikace Google Zprávy patří mezi takové, ale nyní se testuje jedno vylepšení.

Google Zprávy a tmavý vzhled

XDA Developers se podařilo aktivovat některé části aplikace, díky čemuž se dozvídáme o vylepšení v rámci tmavého vzhledu. Ačkoliv je aplikace k dispozici v tmavě šedé barvě, tak většinou články jako takové mají bílé pozadí. Pokud je otevíráte přímo v aplikaci, může to být poněkud otravné.

Aplikace nyní vynutí tmavý vzhled aplikace. V tomto případě dochází k používání Force Dark v rámci komponenty WebView, která se používá pro zobrazení obsahu. Bohužel se nejedná o dokonalé řešení a některé weby se nemusí zobrazovat správně. Vzhledem k tomu, že se zatím na této novince pracuje, nevíme, kdy bude dostupná. Odhadujeme, že tento režim bude možné vypnout.

Další novinka, která byla objevena, se týká hlasování u článků. Budete moci jednoduše pomocí tlačítek s palci hlasovat, co se vám líbí a co nikoliv. V tomto případě nedojde k hodnocení článků, spíše takto aplikace zjistí, co se má zobrazovat častěji a co méně.

Zdroj: xda-developers.com



