Android Flash Tool je nová webová služba pro nainstalování systému

Termín „flashování“ se používá ve spojení s nahráním systému Android na smartphone či tablet skrze specifické nástroje. Zpravidla takovou činnost dělají ti, kteří chtějí nainstalovat komunitní verzi systému, jelikož výrobce mobilního telefonu již nenabízí aktualizace. Určité nástroje nabízí i sám Google, ale tentokrát překvapil zřejmě tou nejjednodušší službou, jakou mohl. Představil světu nástroj Android Flash Tool.

Dříve jste si musel nastudovat poměrně dost informací, než jste se pustili do nahrání systému Android do svého zařízení. Android Flash Tool vše ulehčuje do takové míry, že vám postačí jen webový prohlížeč, USB kabel a v případě systému Windows ještě ovladače na USB pro správnou komunikaci.

Nový nástroj využívá API WebUSB, které umožňuje webovému prohlížeči pracovat s USB zařízením, v tomto případě se smartphonem. WebUSB najdeme v prohlížečích Chrome 79+ a Edge 79+, ale pravděpodobně bude fungovat i v novějších verzích Opery a dalších prohlížečích.

Samotná služba slouží pro nainstalování AOSP na podporovaná zařízení, mezi kterými jsou zatím jen smartphony Pixel a speciální zařízení HiKey a HiKey 960. Bohužel není podporována první generace Pixel mobilů. Je docela možné, že se v dohledné době dočkáme rozšíření podpory o další mobily.

Android Flash Tool není univerzální nástroj pro nahrání (flashování) jakéhokoliv systému Android. Jak již bylo řečeno, slouží pro AOSP, teda čistou podobu systému. Google vytvořil tuto novinku, aby bylo možné co nejjednodušeji a nejrychleji otestovat novou verzi systému s aplikacemi, které vývojář vyvíjí. Jsou zde zatím ještě další drobná omezení, ale rozhodně se jedná o zajímavou možnost.

Pokud byste si chtěli novinku vyzkoušet a máte navíc zařízení, které neslouží jako vaše hlavní, můžete si ji vyzkoušet na stránce flash.android.com.

