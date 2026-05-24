Google Gemini, Apple CarPlay a novinky od RedMagic: To nej z týdne #21

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Google přináší do Česka funkci Zanechat zprávu
Mobilní operátoři nabízí už hodně dlouhou dobu funkci hlasových schránek, ale jejich ovládání je někdy těžkopádné a v podstatě chybí nějaké pokročilejší funkce. Google na to jde trochu jinak a zavedl funkci Zanechat zprávu. Ta se nyní dostává do Česka a my jsme si ji již vyzkoušeli. [pokračování článku]
RedMagic oznamuje našlapanou dvojici 11s Pro a 11s Pro+
Herní značka RedMagic rozšiřuje svoji nabídku telefonů o dva dlouho očekávané modely s označením 11s Pro a 11s Pro+. Oficiální představení pro domácí publikum proběhlo před pár hodinami. Globální uvedení má čínský výrobce naplánované již na středu 27. května. Zařízení podle očekávání míří do nejvyšších pater mobilního trhu, přičemž rozdílů mezi jednotlivými modely moc není. [pokračování článku]
Apple CarPlay funguje již s třemi AI chatboty
Android Auto dostalo nedávno významnou novinku, kterou ocení i čeští uživatelé. Gemini totiž nahradilo původního asistenta, díky čemuž je možné používat češtinu a také funguje aktivační hláška, což jsme si ostatně vyzkoušeli a ukázku můžete vidět v našem článku. Zatímco čekáme na novou Siri v případě Apple ekosystému, tak CarPlay má nyní celkem tři AI chatboty, které jde používat. [pokračování článku]
Google Gemini: Větší přehlednost a kontrola nad využitím AI v nové aktualizaci
Google letos představil mnohé novinky trochu s předstihem minulý týden, byť vývojářská konference je až dnes. I tak se začínají některá vylepšení a změny projevovat už nyní. Taková menší větší změna se týká aplikace Gemini. [pokračování článku]
Budoucnost Gemini: Flash, Omni a inteligentní agenti na Google I/O 2026
Gemini aplikace prošla designovou změnou, o čemž jsme vás již informovali. Na samotné vývojářské konferenci Google I/O 2026 jsme se dozvěděli více novinek, které budou dostupné v dohledné době. [pokračování článku]
Google Vyhledávání s AI: Novinky pro lepší kontext i automatizaci
Google na své vývojářské konferenci I/O 2026 představil mimo jiné i novou verzi základního modelu 3.5 Flash. Právě ten míří nyní i do Google Vyhledávání, tedy konkrétně do AI režimu. Ten dostal mimo jiné i několik dalších vylepšení. [pokračování článku]
Google představuje Wear OS 7: Větší důraz na AI a optimalizaci spotřeby
Google minulý týden hostil představení novinek nejen pro Android, ale dočkali jsme se oznámení změn v rámci Androidu Auto. V těchto dnech navíc pořádá vývojářskou konferenci I/O 2026, kde představuje hlavně novinky v oblasti umělé inteligence. Bonusem navíc je představení Wear OS 7, tedy nové verze operačního systému pro hodinky. [pokračování článku]
Google předělal nabídku AI předplatného: Nové tarify i ceny s bonusem YouTube Premium
V rámci vývojářské konference Google představil mnoho novinek, zejména v oblasti umělé inteligence. Dočkali jsme se nových modelů, možností a také agentů. Společnost ale také v relativní tichosti aktualizovala i samotné možnosti předplatného. [pokračování článku]
Apple CarPlay získává dvě nové audio aplikace Suno a Zeno Radio
Apple CarPlay se neustále vyvíjí a řidičům přináší nové možnosti zábavy i užitečné funkce přímo na displej palubní desky. Zatímco aktualizace systému iOS přinášejí vylepšení v podobě widgetů nebo inovovaného rozhraní pro nativní Zprávy a Hudbu, zásadní podíl na atraktivitě systému mají vývojáři třetích stran. Aktuálně se nabídka aplikací rozrůstá o dvě nové hudební aplikace, které mohou zpříjemnit každodenní dojíždění do práce i nadcházející letní výlety. [pokračování článku]
Spotify bojuje s AI: nově zavádí ověřovací odznáčky i pro podcasty
Spotify v poslední době dělá relativně zvláštní rozhodnutí. Nedávno jsme vás informovali o nové možnosti, jak si udělat pomocí AI vlastní podcast a nahrát si ho do vlastní knihovny ve Spotify k vašemu účtu, nyní jde tak trochu proti obsahu generovaného pomocí AI. [pokračování článku]
Podcast: Otestovali jsme MacBook Neo. Jak si dnes stojí iPhone čipy v Macu?
Je MacBook Neo s procesorem řady A18 skutečně „počítač pro každého“, nebo jen elegantní způsob, jak vyprázdnit sklady? V dnešním díle podrobně rozebíráme osobní zkušenosti z testování – od překvapivého výkonu při střihu videa v Premiere Pro až po limity, které pocítíte při exportu. Probereme také konec vrstvy Rosetta 2, proč na Macu stále (ne)hrajeme AAA hry jako Cyberpunk a co můžeme čekat od nové éry pod vedením Johna Ternuse. Je čas na „Ultra“ upgrade? [pokračování článku]
Microsoft ve velkém aktualizuje řadu Surface for Business
Redmondský gigant Microsoft oficiálně oznamuje čtyři nová zařízení v rámci řady Surface, která jsou primárně určena pro firemní prostředí. Vedle kompaktního 13palcového laptopu je připraveno i 13,8palcové a 15palcové řešení. Pro náročnější uživatele přináší konvertibilní notebook s přívlastkem Pro. Výrobce u všech variant láká na vyšší výkon, hlubší integraci umělé inteligence nebo vylepšené zabezpečovací prvky. [pokračování článku]
Apple doplácí na absenci AI, po dlouhé době Samsung vítězí
Apple nastavil standard i v případě prezentování novinek a do dnešního dne jde vidět, že mnohé společnosti používají stejný styl. Na svých prezentacích vždy zástupce společnosti shrne dosažené cíle, pochlubí se statistikami a v posledních letech hodně zaznívá i to, že některé produkty jsou číslem jedna ve spokojenosti zákazníků. Tím se výrazně chlubil Tim Cook. Letos ale nic takového neuslyšíme při představování iPhonů. [pokračování článku]
EU si chce posvítit na Apple Google v otázce sběru lokalizačních dat, budou muset získat výslovný souhlas uživatelů
Apple a Google budou muset čelit v EU další výzvě. Klíčový evropský poradní orgán pro ochranu údajů totiž rozhodl, že informace o poloze z našich zařízení musí být považována za citlivá soukromá data. Tento krok představuje vůbec první konkrétní posun k legislativě, která zásadně omezí to, jak společnosti sbírají a následně využívají polohová data milionů uživatelů. [pokračování článku]
