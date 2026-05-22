Microsoft ve velkém aktualizuje řadu Surface for Business

Microsoft Surface Pro 13" | Zdroj: Microsoft
Redmondský gigant Microsoft oficiálně oznamuje čtyři nová zařízení v rámci řady Surface, která jsou primárně určena pro firemní prostředí. Vedle kompaktního 13palcového laptopu je připraveno i 13,8palcové a 15palcové řešení. Pro náročnější uživatele přináší konvertibilní notebook s přívlastkem Pro. Výrobce u všech variant láká na vyšší výkon, hlubší integraci umělé inteligence nebo vylepšené zabezpečovací prvky.
Ve správných stopách
Aktuální novinky jsou bez rozdílu ze 100 % vyrobeny z recyklovaného hliníku, přičemž uvnitř nabízí nejnovější sérii čipů Core Ultra Series 3 od Intelu. Umělá inteligence u vybraných verzí může využít specializovaný neurální procesor (NPU). Rovněž některé modely mají zvýšenou ochranu obrazovky, kterou lze srovnat s funkcí Privacy Display u telefonu Galaxy S26 Ultra od Samsungu.
Nejlehčí 13palcový Surface Laptop (1,24 kg) disponuje dotykovým displejem s novou antireflexní vrstvou. Za pozornost stojí vyměnitelný SSD disk a celková výdrž až 22 hodin. Výrazně vyšší nároky uspokojí dvojice s větším displejem, u které také naleznete pokročilý trackpad, kde výrobce přidal haptickou zpětnou vazbu. Navíc 15palcové provedení získalo vyšší 3K rozlišení, čtečku karet či technologii Dolby Atmos.
Nejvíce flexibilní Surface Pro přichází se dvěma možnostmi typu displeje (OLED/LCD) a maximální 17hodinovou výdrží. Vedle WiFi varianty posadí ještě druhý 5G model podporující eSIM. Do výbavy nasadili technologii NFC nebo stereo reproduktory s Dolby Atmos. Nakonec totožní zástupci pro běžné spotřebitele mohou ven vyjít již během léta.
Doporučené prodejní ceny:
- Surface Laptop 13″ / 8 GB RAM, bez Copilot+ / 1 299 dolarů (tj. cca 27 160 Kč)
- Surface Laptop 13″ / 16 GB + 256 GB / od 1 499 dolarů (tj. cca 31 342 Kč)
- Surface Laptop 13,8″ / 16 GB + 256 GB / od 1 949 dolarů (tj. cca 40 750 Kč)
- Surface Laptop 15″ / 16 GB + 256 GB / od 2 149 dolarů (tj. cca 44 929 Kč)
- Surface Pro 13″ / 16 GB + 256 GB / od 1 949 dolarů (tj. cca 40 750 Kč)
Zdroje: blogs.windows.com, gsmarena.com
