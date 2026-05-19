Apple CarPlay funguje již s třemi AI chatboty

Android Auto dostalo nedávno významnou novinku, kterou ocení i čeští uživatelé. Gemini totiž nahradilo původního asistenta, díky čemuž je možné používat češtinu a také funguje aktivační hláška, což jsme si ostatně vyzkoušeli a ukázku můžete vidět v našem článku. Zatímco čekáme na novou Siri v případě Apple ekosystému, tak CarPlay má nyní celkem tři AI chatboty, které jde používat.
Dalším je Grok
V případě podporovaných aplikací a možností je na tom systém od Applu v některých ohledech lépe. Sice Siri nepodporuje češtinu, ale v samotném rozhraní pro auta mohli uživatelé používat ChatGPT a Perplexity. Gemini zde zatím není, ale asi je otázkou času, než dojde k rozšíření.
Třetí aplikací, kterou jde nově používat v autě, je Grok, tedy AI služba od společnosti xAI, provozovatele sociální sítě X, dříve známé jako Twitter. Nečekejte ale nějaké větší možnosti, jelikož pro ovládání auta či jen hudby zde není přímá podpora. Grok tak může fungovat pro vyhledávání informací, nabízení tipů, nebo si s ním můžete pokecat o některých věcech, případně vést volnou konverzaci.
Grok umožňuje pozastavení konverzace, změnu hlasového modelu a nabízí se i historie nedávných konverzací. Sice se jedná o zajímavé rozšíření do auta, ale bez napojených služeb a možností ovládání auta se jedná o slabé rozšíření. Možná se to ale změní s příchodem iOS 27, kde se očekává možnost změny výchozího asistenta, čímž by se mohly otevřít širší možnosti.
