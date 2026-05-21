Spotify bojuje s AI: nově zavádí ověřovací odznáčky i pro podcasty

Zdroj: Spotify
Spotify v poslední době dělá relativně zvláštní rozhodnutí. Nedávno jsme vás informovali o nové možnosti, jak si udělat pomocí AI vlastní podcast a nahrát si ho do vlastní knihovny ve Spotify k vašemu účtu, nyní jde tak trochu proti obsahu generovaného pomocí AI.
Ověření u podcastů
Relativně nedávno společnost oznámila, že zavede funkci Ověřený umělec na Spotify, tedy známý odznáček, díky kterému budete vědět, že za obsah stojí skutečný umělec. Současně to znamená, že obsah není generován pomocí AI nástrojů, což je v poslední době takový rozšířený trend. Dokonce někteří takto vydělávají nemalé peníze.
Nyní společnost Spotify představuje Verified by Spotify pro samotné podcasty. Jak můžete vidět níže, tak u daného podcastu bude nejen malý odznáček, ale ještě text, že se jedná o ověřený obsah, za kterým nestojí jen nějaký AI nástroj.
Novinka se začne objevovat u podcastů velmi brzy a postupně se bude rozšiřovat. Spotify zde sleduje i aktivitu posluchačů s konzistentní angažovaností v průběhu času. Sleduje se i dodržování podmínek platformy a další metriky. Spotify zde tedy nedělá nějakou konkrétní kontrolu osob jako takových, spíše sleduje nejrůznější signály.
Ve výsledku tedy některé podcasty nemusí mít ověření, a přesto se nemusí jednat o generovaný obsah. Například u nových podcastů se asi jen tak neobjeví ověření.
Zdroj: engadget.com
