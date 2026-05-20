Google představuje Wear OS 7: Větší důraz na AI a optimalizaci spotřeby

Google minulý týden hostil představení novinek nejen pro Android, ale dočkali jsme se oznámení změn v rámci Androidu Auto. V těchto dnech navíc pořádá vývojářskou konferenci I/O 2026, kde představuje hlavně novinky v oblasti umělé inteligence. Bonusem navíc je představení Wear OS 7, tedy nové verze operačního systému pro hodinky.
Wear OS 7
Začneme hned dobrou zprávou. Nový systém prošel optimalizací, což má za následek delší výdrž na jedno nabití. Google přímé uvádí, že majitelé hodinek se systémem Wear OS 6, kteří aktualizují na Wear OS 7, mohou očekávat prodloužení výdrže o 10 %. Současně na vybrané modely do konce roku dorazí i Gemini Inteligence, která byla představena právě minulý týden.
Systém pro hodinky nabízel do této chvíle tzv. dlaždice. To se nyní mění a vývojáři budou moci vytvářet dynamické widgety Wear. Ty budou mít dvě velikosti, které odpovídají velikostem 2×1 a 2×2 na Androidu jako takovém. Vývojáři tedy budou mít o něco méně práce, když budou moci používat stejný základ pro dvě platformy.
Další vylepšení se týká živých aktualizací, tedy systému zobrazujícího v reálném čase nějakou událost nebo akci. Můžete tak sledovat, kdy dojede například Uber, nebo jak je na tom doručení balíku či jídla, pakliže to aplikace podporuje a má plnou implementaci. Vzhledem k tomu, že tato funkcionalita je na mobilech, bude jednodušší ze strany vývojářů provést implementaci do hodinek.
I do Wear OS 7 přichází funkce spojené s agenty. Například budete moci jednoduše říci, že mají hodinky začít sledovat běh. Agent spustí patřičnou aplikaci a aktivuje činnost. Případně se zde nabídne automatizace úkolů. Na animaci níže můžete vidět, že o všech událostech je uživatel informován a i obyčejná práce na pozadí, třeba příprava úkolu, má svou indikaci na hodinkách.
Google také oznámil funkci Wear Workout Tracker, což má být komplexnější aplikace pro sledování fyzické aktivity, která má poskytnout ucelenější a detailnější data. K dispozici bude později v tomto roce. Změny se dotýkají i ovládání přehrávače médií, kde si nově budete moci nastavit, jestli se má spustit u konkrétní aplikace. Můžete tak třeba deaktivovat toto automatické spuštění, pakliže na mobilu sledujete Youtube. Naopak u zapnutí Spotify nebo Youtube Music se na hodinkách objeví prvky pro ovládání. Také zde bude lepší nastavení směrování zvuku, tedy nabídne se výběr, kde má být hudba reprodukována.
Mnoho novinek je ale určeno přímo pro vývojáře, takže si musíme počkat, jestli je vůbec využijí. Google nesdělil, kdy bude vydána stabilní verze a případně které modely dostanou Wear OS 7. Na tyto informace si budeme muset počkat. Dá se ale předpokládat, že Wear OS 7 bude prvně k dispozici na hodinkách od Samsungu a později pak na nových modelech Pixel Watch, jako tomu bylo minulý rok. Do konce roku pak proběhnout aktualizace u starších generací.
