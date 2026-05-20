Budoucnost Gemini: Flash, Omni a inteligentní agenti na Google I/O 2026

Zdroj: Google
Gemini aplikace prošla designovou změnou, o čemž jsme vás již informovali. Na samotné vývojářské konferenci Google I/O 2026 jsme se dozvěděli více novinek, které budou dostupné v dohledné době.
Google Gemini: Větší přehlednost a kontrola nad využitím AI v nové aktualizaci
Nový model
Dalo se celkem čekat, že se Google pochlubí s novým modelem. Skutečně se tak stalo a k uživatelům již nyní míří Gemini 3.5 Flash. Tato verze nabízí vylepšení v oblasti agentů, kódování a také lépe zvládá komplexní úkoly s dlouhodobým horizontem. Sice i podle benchmarků se jedná o značně vylepšený model a dokonce v mnoha ohledech je na tom lépe než Gemini 3.1 Pro, ale již nyní se chystá ještě lepší verze Gemini 3.5 Pro.
Gemini Omni
Není ani překvapením novinka Omni pro generování videí. Google se chlubí, že zde stačí poskytnout jakýkoliv materiál jako základ. Může se jednat o text, kresbu nebo i video. Výsledky mají být kvalitnější a filmové kvality.
První verze, která je dostupná, je Gemini Omni Flash. Tu si mohou již nyní vyzkoušet uživatelé, pakliže mají nějakou formu předplatného, tedy Google AI Plus, Pro nebo Ultra.
Noví agenti
Google hodně zapracoval na agentech a jeden z takových jednodušší se stará o denní přehled. Jeho úkolem je analýza Gmailu i Kalendáře, přičemž připravuje shrnutí důležitých událostí, seřadí také priority a navrhne další kroky. Nejde tedy jen o shrnutí, ale snaží se nabídnout optimalizovanou strategii pro splnění všeho důležitého.
Dalším novým agentem je Spark. Ten je spíše osobní a funguje 24 hodin denně na pozadí v cloudu. Cílem je, aby řešil komplexní úkoly například Google aplikacemi. Současně se umí učit nové dovednosti a postupy. Dalo by se říci, že by měl zvládnout automatizaci mnoha úkolů, ale Google s ním má větší plány.
Například pomocí MCP bude mít k dispozici nejrůznější služby a aplikace, navíc bude moci i posílat SMS zprávy nebo vyřizovat e-maily. Současně se v létě Spark dostane do počítače s macOS, kde bude moci provádět automatizované úlohy s lokálními soubory.
Je zde ale omezení. Spark bude k dispozici zatím jen na trhu v USA a navíc pouze pro předplatitele Google AI Ultra, tedy nejdražšího plánu, což je pochopitelné, jelikož náročnost běhu takového systému je velmi vysoká. Dá se tedy předpokládat, že Spark bude mít velmi dlouhou cestu, než se dostane v nějaké cenově rozumnější verzi do Česka.
Zdroj: Tisková zpráva
