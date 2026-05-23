Apple doplácí na absenci AI, po dlouhé době Samsung vítězí

Zdroj: cnet
Apple nastavil standard i v případě prezentování novinek a do dnešního dne jde vidět, že mnohé společnosti používají stejný styl. Na svých prezentacích vždy zástupce společnosti shrne dosažené cíle, pochlubí se statistikami a v posledních letech hodně zaznívá i to, že některé produkty jsou číslem jedna ve spokojenosti zákazníků. Tím se výrazně chlubil Tim Cook. Letos ale nic takového neuslyšíme při představování iPhonů.
Podcast: Konec Tima Cooka a iPhone 18 Pro. Apple mění pravidla hry!
Prvním je Samsung
Byla vydána nová zpráva ACSI 2026 (American Customer Satisfaction Index), která přímo uvádí, že Apple již není na prvním místě, co se týče spokojenosti zákazníků se smartphony. Toto prvenství si společnost držela šest let, což je poměrně dlouhá doba, ale nově je Apple na druhém místě a první je Samsung.
- Samsung: 81 bodů (0 % změna oproti roku 2025)
- Apple: 80 bodů (-1 % změna oproti roku 2025)
- Google: 77 bodů (+3 % změna oproti roku 2025)
- Motorola (Lenovo): 77 bodů (+3 % změna oproti roku 2025)
- Ostatní značky: 73 bodů (+7 % změna oproti roku 2025)
Samozřejmě se tato data týkají trhu v USA a asi byste si řekli, že to není nějak dramatický rozdíl, ale ze samotné zprávy jde vyčíst trochu více. Důvodem není to, že by se Apple nějak výrazně zhoršil, co se týče kvality mobilů, cen, servisu a podobně. Na vině je zřejmě samotné AI. Právě Apple do dnešního dne nenasadil pokročilejší Siri, kterou slíbil před lety. Ostatně to má i finanční dopad, jak jsme vás informovali nedávno.
Apple tak dlouho sliboval novou Siri až nakonec musí zaplatit za hromadnou žalobu 250 milionů dolarů
Američtí zákazníci si tedy více pochvalují Samsung a jeho nasazení AI, které je ve spolupráci s Googlem, respektive za mnohými novinkami stojí Gemini. Pro Apple je to jednoduše další varovný signál, že pokud něco rychle neudělá s vývojem AI, asi mu ujede vlak a konkurence začne více tlačit na jednotlivé segmenty, což by mohlo mít za následek snižování prodejů.
Apple má sice dobré postavení, ale nostalgie nemůže bojovat s pokročilejšími technologiemi, zejména v oblasti AI. Možná ale i tak něco uslyšíme na letošní keynote o spokojenosti zákazníků. Apple letos totiž sdílí první místo se Samsungem, přičemž si v tomto případě právě pohoršila korejská společnost.
- Apple: 80 bodů (0 % změna oproti roku 2025)
- Samsung: 80 bodů (-4 % pokles oproti roku 2025)
- Google Fitbit: 78 bodů (+8 % nárůst oproti roku 2025)
- Garmin: 76 bodů (nově v měření)
- Google Pixel: 74 bodů (nově v měření)
- Ostatní značky: 71 bodů
- OnePlus: 70 bodů (nově v měření)
- Motorola (Lenovo): 69 bodů (nově v měření)
Zdroje: cnet.com, macworld.com, gizmochina.com
Komentáře