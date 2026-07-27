Samsung změní strategii: V roce 2027 má přijít osm špičkových smartphonů

• 27. 7. 2026#Android #Smartphony
Samsung změní strategii: V roce 2027 má přijít osm špičkových smartphonů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung představil top modely pro druhou polovinu tohoto roku, tedy Galaxy Fold8, Fold8 Ultra a Flip8. Přibližně za půl roku se dočkáme uvedení mobilů s běžnou konstrukcí, ale příští rok může být trochu jiný než ten letošní.

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Strategie 4+4

Pokud se podíváme na portfolio mobilů od Samsungu, tak minulý rok jsme se dočkali většího množství skládaček. Nabídly se modely Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 a také neočekávanou verzi FE. K tomu můžeme připočítat ještě Galaxy Z TriFold, který byl představen separátně v omezeném množství a také jen na některých trzích.

Dostupné zdroje ale naznačují, že Samsung plánuje do příštího roku strategii 4+4, což má znamenat, že první se dočkáme čtyř top modelů běžné konstrukce a v druhé polovině roku pak čtyř zařízení s ohebnými displeji. Celkově by se mělo jednat o osm top modelů za celý rok, kde běžné smartphony budou spíše cenově dostupná zařízení při pohledu na ceny větších skládaček.

Galaxy Z Fold8 10

Galaxy Z Fold8; zdroj: Dotekománie; zdroj: Dotekománie

Na začátku roku 2027 by měl Samsung uvést Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro a Galaxy S27 Ultra. Pak přijde na řadu představení Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra a dokonce máme očekávat Samsung Galaxy Z TriFold 2, který by se měl stát běžnou součástí nabídky. Zřejmě bude představen současně s ostatními modely Fold. Současně se bude jednat o nejdražší zařízení.

Sice zde byly spekulace, že Flip8 nedostane pokračování, ale to se tímto vyvrací. Otázkou je, jestli TriFold zamíří na všechny trhy, nebo bude jeho dostupnost limitována.

Zdroje: droid-life.com, en.etnews.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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