Samsung změní strategii: V roce 2027 má přijít osm špičkových smartphonů

Zdroj: Dotekomanie.cz
Samsung představil top modely pro druhou polovinu tohoto roku, tedy Galaxy Fold8, Fold8 Ultra a Flip8. Přibližně za půl roku se dočkáme uvedení mobilů s běžnou konstrukcí, ale příští rok může být trochu jiný než ten letošní.
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Strategie 4+4
Pokud se podíváme na portfolio mobilů od Samsungu, tak minulý rok jsme se dočkali většího množství skládaček. Nabídly se modely Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 a také neočekávanou verzi FE. K tomu můžeme připočítat ještě Galaxy Z TriFold, který byl představen separátně v omezeném množství a také jen na některých trzích.
Dostupné zdroje ale naznačují, že Samsung plánuje do příštího roku strategii 4+4, což má znamenat, že první se dočkáme čtyř top modelů běžné konstrukce a v druhé polovině roku pak čtyř zařízení s ohebnými displeji. Celkově by se mělo jednat o osm top modelů za celý rok, kde běžné smartphony budou spíše cenově dostupná zařízení při pohledu na ceny větších skládaček.
Na začátku roku 2027 by měl Samsung uvést Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro a Galaxy S27 Ultra. Pak přijde na řadu představení Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra a dokonce máme očekávat Samsung Galaxy Z TriFold 2, který by se měl stát běžnou součástí nabídky. Zřejmě bude představen současně s ostatními modely Fold. Současně se bude jednat o nejdražší zařízení.
Sice zde byly spekulace, že Flip8 nedostane pokračování, ale to se tímto vyvrací. Otázkou je, jestli TriFold zamíří na všechny trhy, nebo bude jeho dostupnost limitována.
Zdroje: droid-life.com, en.etnews.com
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