Google Gemini: Větší přehlednost a kontrola nad využitím AI v nové aktualizaci

Google letos představil mnohé novinky trochu s předstihem minulý týden, byť vývojářská konference je až dnes. I tak se začínají některá vylepšení a změny projevovat už nyní. Taková menší větší změna se týká aplikace Gemini.
Gemini v novém
Že Gemini dostane nový design, víme nějakou dobu, ale zatím ho dostalo jen menší množství uživatelů. Google asi dotestoval vše potřebné a nová podoba se začíná šířit. Došlo k přepracování hlavní obrazovky, nabídky, i samotného designu. Například v dolní části aplikace se nabízí zejména možnosti pro přidání zdrojů, případně volba toho, co chcete vytvořit – hudba, video, obrázky, případně hloubková analýza.
Výběr modelu se přesunul do horní části obrazovky, kde je více možnosti. Nově zde máte jednotlivé modely a u každého si lze vybrat, jestli chcete řešit normální věci, nebo chcete rozšířený model. Tato změna se nachází v úrovni myšlení. Samozřejmě platí, že čím vyšší model a náročnější režim, tím více vyčerpáte své limity.
S tím je také spojená nová sekce, která je v našem případě dostupná zatím jen na webu. Na adrese gemini.google.com/usage najdete své limity využití. Je zde základní omezení, které se resetuje každých 5 hodin, pak je uveden i týdenní limit. Sice Google nikde nestanovuje přesné informace, co se jak počítá, ale může to dát představu o využití služby.
