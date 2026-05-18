RedMagic oznamuje našlapanou dvojici 11s Pro a 11s Pro+

RedMagic 11s Pro+ | Zdroj: Nubia
Herní značka RedMagic rozšiřuje svoji nabídku telefonů o dva dlouho očekávané modely s označením 11s Pro a 11s Pro+. Oficiální představení pro domácí publikum proběhlo před pár hodinami. Globální uvedení má čínský výrobce naplánované již na středu 27. května. Zařízení podle očekávání míří do nejvyšších pater mobilního trhu, přičemž rozdílů mezi jednotlivými modely moc není.
Herní monstra
O herní zážitek se stará 6,85palcový OLED displej X10 z dílny BOE, který nabízí 1,5K rozlišení, 144Hz obnovovací frekvenci a maximální jas až 2 000 nitů. Hlavní výkon zajišťuje osmijádrový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. U paměťových konfigurací dochází ke kombinaci 12/16/24GB operační paměti RAM s 256/512/1024 GB uživatelským úložištěm.
Záznamy pořídíte přední 16MPx selfie kamerkou, zatímco záda zabírají dva 50MPx objektivy fotoaparátu. Konkrétně hlavní snímač s OIS technologií ještě doplňuje 120stupňový ultraširokoúhlý senzor. Softwarové prostředí zastupuje vlastní platforma RedMagic OS 11 vycházející z operačního systému Android 16.
Mobilní hráče budou nepochybně zajímat dva reproduktory s technologií DTS:X Ultra, tři mikrofony nebo dva lineární motory posazené v ose X. Navíc ze zbytku výbavy nesmíme vynechat technologii NFC, skener otisků prstů pod čelním panelem, certifikaci odolnosti IPX8, 3,5mm audio jack a infračervený port.
Jediným rozdílem mezi oběma zástupci je v části baterie, kde model 11s Pro disponuje 8 000mAh článkem s 80W nabíjením. Verze Pro+ sice dostala menší 7 500mAh baterii, ale zato rychlejší 120W nabíjení a dokonce i bezdrátové 80W nabíjení.
Prodejní cena u varianty 11s Pro po přepočtu vychází na 16 844 Kč (12 + 256 GB). Za RedMagic 11s Pro+ dáte v rozpětí od 18 990 Kč (12 + 256 GB) do 24 504 Kč (16 GB + 1 TB). Už koncem tohoto měsíce bychom mohli znát dostupnost v našich končinách včetně doporučených cenovek.
Zdroje: m.nubia.com, m.nubia.com, fonearena.com, gsmarena.com, gizmochina.com
Komentáře