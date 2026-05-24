Weofly, Garett, Joyroom a TCL pro děti: Novinky v obchodech #21

• 24. 5. 2026
Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Weofly Active

Dnešní výběr novinek na českém trhu začneme s levným modelem Weofly Active. Ten nabízí přes 100 sportovních režimů a displej s 1,85palcovou úhlopříčkou. Na jedno nabití mají vydržet až sedm dnů a umožňují sledování srdečního tepu a okysličení krve.

Weofly Active – Cena od 871 Kč

Garett GRC Activity 3

O něco dražší model Garett GRC Activity 3 již ale nabízí AMOLED displej s funkcí Always-On. I zde je výdrž až sedm dnů na jedno nabití. Kromě standardního měření se nabízí i monitorování stresu.

Garett GRC Activity 3 – Cena od 1 286 Kč

Joyroom JR-FS1

S modelem Joyroom JR-FS1 jdeme s cenou nahoru, ale zde se spíše nabízí elegantnější dámské hodinky. Možností měření jsou podobné jako s modely s výše. Základem je zde 1,7palcový AMOLED displej. Také nabízí podrobný kalendář cyklu, předpověď ovulace a připomenutí.

Joyroom JR-FS1 – Cena od 2 097 Kč

TCL Movetime Family Watch 48

Poslední dnešní hodinky TCL Movetime Family Watch 48 jsou určeny pro děti a nabízí i rodičovské funkce. Nechybí podpora pro dvoupásmové GPS, přední kameru a podporu pro LTE.

TCL Movetime Family Watch 48 – Cena od 3 799 Kč

