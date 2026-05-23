EU si chce posvítit na Apple Google v otázce sběru lokalizačních dat, budou muset získat výslovný souhlas uživatelů

Apple a Google budou muset čelit v EU další výzvě. Klíčový evropský poradní orgán pro ochranu údajů totiž rozhodl, že informace o poloze z našich zařízení musí být považována za citlivá soukromá data. Tento krok představuje vůbec první konkrétní posun k legislativě, která zásadně omezí to, jak společnosti sbírají a následně využívají polohová data milionů uživatelů.
EU zasahuje do toho, jak Apple a Google sbírají lokalizační data
Evropská komise oznámila, že tyto návrhy by se mohly zapracovat do evropské směrnice o ochraně osobních údajů již během letošního roku. Pro výrobce chytrých telefonů a vývojáře aplikací působící na evropských trzích to bude znamenat jediné. Vznik závazných právních povinností, které nepůjde jen tak obejít.
Konec sledování bez vědomého souhlasu uživatele
Podle navrhovaných pravidel budou muset technologické společnosti získat od uživatelů explicitní a jednoznačný souhlas předtím, než začnou jakákoliv lokalizační data shromažďovat. Tím to ale nekončí. Společnosti budou muset také srozumitelně vysvětlit, jak přesně plánují s těmito informacemi naložit. Zpráva zdůrazňuje, že kvůli současným postupům lidé často vůbec netuší, že někdo sleduje jejich pohyb a sdílí ho s třetími stranami.
Načasování těchto návrhů odráží rostoucí obavy o digitální soukromí napříč celou Evropou. Chytré telefony se staly našimi každodenními společníky a logují detailní záznamy o našem každodenním pohybu, o tom, kde pracujeme, nebo jaké máme osobní návyky. Tato data mají sice obrovskou komerční hodnotu pro reklamní a analytické účely, ale zároveň vyvolávají vážné otázky ohledně soukromí.
Telefon jako brána do našeho soukromí
Jedno z největších rizik spočívá právě v tom, že majitelé mobilů o odesílání své polohy vůbec neví a netuší, ke komu vlastně data putují. Chystaná nařízení citelně zasáhnou do toho, jak velké společnsti tato data na evropském kontinentu sbírají. Dost možná je donutí kompletně předělat fungování aplikací a poskytovaných služeb. Firmy, které staví svůj byznys na cílené reklamě, navigacích nebo doporučeních podle polohy, budou muset zavést nové mechanismy pro získávání souhlasu a změnit postupy při nakládání s daty.
