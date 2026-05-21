Apple CarPlay získává dvě nové audio aplikace Suno a Zeno Radio

Apple CarPlay se neustále vyvíjí a řidičům přináší nové možnosti zábavy i užitečné funkce přímo na displej palubní desky. Zatímco aktualizace systému iOS přinášejí vylepšení v podobě widgetů nebo inovovaného rozhraní pro nativní Zprávy a Hudbu, zásadní podíl na atraktivitě systému mají vývojáři třetích stran. Aktuálně se nabídka aplikací rozrůstá o dvě nové hudební aplikace, které mohou zpříjemnit každodenní dojíždění do práce i nadcházející letní výlety.
Do Apple CarPlay zamířily aplikace Suno a Zeno Radio
První novinkou je integrace populární platformy Suno pro iPhone, která patří ke špičce v oblasti generování hudby pomocí umělé inteligence. Aplikace umožňuje uživatelům vytvářet vlastní skladby pouze na základě textového zadání, a to i bez jakýchkoli předchozích hudebních zkušeností. Verze pro CarPlay přichází s jednoduchým rozhraním rozděleným do dvou hlavních sekcí. Nabídka Knihovna (Library) řidičům umožňuje okamžitě přehrávat vlastní vygenerované skladby, playlisty nebo oblíbené kousky, zatímco sekce Prozkoumat (Explore) nabízí k poslechu tematické výběry a tvorbu od ostatních uživatelů komunity Suno.
Druhou čerstvou novinkou je aplikace Zeno Radio, která rovněž získala plnou podporu pro rozhraní v automobilech. Tato platforma se zaměřuje na zprostředkování obsahu z klasických streamovaných rádií a rozsáhlé knihovny podcastů z celého světa. Uživatelé v autě získají přístup ke stanicím, které jsou rozdělené podle žánrů a zaměření. V nabídce nechybí specializovaná dětská nebo vysokoškolská rádia, komediální pořady, zpravodajství, publicistika ani tematické hudební a náboženské kanály.
Obě aplikace, Suno i Zeno Radio, jsou v rozhraní Apple CarPlay dostupné globálně a majitelé iPhonů si je mohou vyzkoušet po aktualizaci na nejnovější verze z obchodu App Store.
