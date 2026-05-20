Google Vyhledávání s AI: Novinky pro lepší kontext i automatizaci

Zdroj: Google
Google na své vývojářské konferenci I/O 2026 představil mimo jiné i novou verzi základního modelu 3.5 Flash. Právě ten míří nyní i do Google Vyhledávání, tedy konkrétně do AI režimu. Ten dostal mimo jiné i několik dalších vylepšení.
AI Vyhledávání
Už nyní zvládá AI režim poměrně komplexní otázky a nově se bude snažit nabídnout i doplnění dotazu nebo myšlenky. V podstatě se jedná o našeptávač na steroidech, ale to samozřejmě nemusíte využívat. Podstatnější rozšíření se týká možnosti napojení osobních aplikací, tedy v rámci Google ekosystému. Primárně se společnost zaměřila na integraci Gmailu, Google Fotek a v budoucnu se plánuje i Kalendář. To vše má napomoci v lepším pochopení kontextu a také to má zkrátit komplikovanější vysvětlování záměru.
I do AI režimu Google Vyhledávání míří agenti. Nečekejte, že by byli proaktivní a dokončovali činnosti za vás. Můžete si představit, že chcete konkrétně zarezervovat místo v nějak restauraci na konkrétní čas a agent vám nabídne přímý odkaz na dokončení rezervace, tedy že značnou část zařídí za vás, abyste se nemuseli proklikávat konkrétním webem.
Dále se nabízí informační agenti, kteří fungují na pozadí a analyzují informace napříč celým internetem. Následně poskytují syntetizované přehledy. Pro lepší představu, tento typ můžete využít při hledání třeba nového nájemního bytu. Budou tak neustále hledat a informovat o novinkách, nebo co se podařilo najít. V tomto případě Google neuvádí omezenost funkce jen na USA. Jedinou podmínkou bude předplatné Google AI Pro a Ultra. První uživatelé by si měli vyzkoušet tuto schopnost již v létě.
Na mnoho z těchto novinek si budeme muset počkat, ale jak se ukazuje, Google bude tyto pokročilejší možnosti dávat převážně těm, co platí nějakou formu předplatného.
