Truecaller vstupuje do nové éry, nabízí vlastní eSIM s datovými plány

Před několika lety se začaly objevovat služby, které nabízí datové plány pro cestovatele. Jednou z prvních aplikací je například Airalo, ale od té doby se objevilo několik dalších společností. Nyní zde máme nováčka v tomto byznysu, ale jedná se o známou společnost – Truecaller.
S Truecaller na cesty
Truecaller je alternativní aplikací pro volání, přičemž nabízí i pokročilejší služby na ochranu proti spamu. Dnes již umí suplovat i aplikace pro SMS a nabízí i další možnosti. Nově ale začíná nabízet cestovatelské eSIM, což znamená, že si můžete zakoupit elektronickou SIM kartu, na které je datový plán.
To se nejvíc hodí právě v případě, že nechcete v nějaké destinaci řešit drahý datový roaming nebo nechcete shánět lokální SIM kartu. Aktuálně si jde pořídit eSIM ve 29 zemích, mezi kterými nechybí Česká republika. Co se týče dostupnosti eSIM, tak je k dispozici rozsáhlý seznam, který není limitován dostupností možnosti pořízení.
Například eSIM pro USA nabízí varianty od 1 GB / 3,5 dolarů až po 20 GB za 36,5 dolarů. Ceny a velikosti datových balíčků jsou různé pro různé země. Není zde jeden komplexní přehled, spíše je to o dohledání konkrétní země a pak se dozvíte, co se nabízí.
V aplikacích pro mobily se začne služba objevovat postupně, ale přímo na webových stránkách je již nyní možné si eSIM zakoupit.
