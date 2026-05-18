Google přináší do Česka funkci Zanechat zprávu

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Mobilní operátoři nabízí už hodně dlouhou dobu funkci hlasových schránek, ale jejich ovládání je někdy těžkopádné a v podstatě chybí nějaké pokročilejší funkce. Google na to jde trochu jinak a zavedl funkci Zanechat zprávu. Ta se nyní dostává do Česka a my jsme si ji již vyzkoušeli.
Zanechat zprávu
Samotná novinka se už začala objevovat u některých uživatelů v posledních týdnech, ale až nyní došlo na větší rozšíření, aspoň dle našeho pozorování. Sice na stránkách podpory není ani jedna zmínka, že by Česko patřilo mezi podporované krajiny, ale i tak novinka funguje poměrně dobře.
V podstatě si ji můžete představit jako běžný hlasový záznamník, jen je zde podstatný rozdíl. Hovor se přijme přímo na zařízení a hlasová zpráva je dostupná lokálně. Pakliže mobil není dostupný, tedy je bez signálu nebo je vypnutý, nejde zanechat zprávy. V takovém případě nastupuje případně hlasová schránka u operátora, pokud ji máte nastavenou.
I u funkce Zanechat zprávu si můžete nahrát vlastní vzkaz, ale klidně to můžete vynechat, jelikož je zde předgenerovaný hlas v češtině. Při aktivní funkci je volající upozorněn, že může zanechat vzkaz. Do této lokální schránky je přesměrován v případě nastavení mobilu na nerušit, při odmítnutí nebo při zmeškání.
Hlasová zpráva je uložena do zařízení a následně si ji můžete spustit. V zahraničí je navíc dostupná funkce přepisu, i živého, ale to není dostupné v Česku. I tak jde nahrávku exportovat do aplikace Gemini, která již zajistí přepis. Google uvádí, že si novinka poradí se spamem a podvodnými hovory. K deaktivaci dochází například při roamingu.
Samotná funkce je integrována do aplikace Google Telefon a zřejmě je stále omezená na mobily Pixel.
Tip zaslal, Jiří Bartál, děkujeme.
