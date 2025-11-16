To nej z uplynulého týdne #46 – Lide.cz, OnePlus 15, Pixel Drop a další

Tolik šťávy... Zdroj: Dotekomanie.cz
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Aktualizace Realme mobilů na Android 16 se rozbíhá
Letos jsme si museli počkat na aktualizace mobilů trochu déle než obvykle. Důvodem je zřejmě změna strategie společnosti Google, která nově bude vydávat dvě verze ročně. Jedna bude zaměřena na vývojáře, druhá spíše na uživatele. I tak zde máme některé výrobce, kteří teprve chystají spuštění aktualizací. Příkladem je Realme. [pokračování článku]
Google zavádí novinky skrze aktualizace Google Play Služby a Obchod
Aktualizace funkcí a opravy chyb v Androidu nemusí nutně vyžadovat vydání nové verze, případně spuštění aktualizace na úrovní zabezpečení. Google má ještě několik možností. Novinky a opravy může poskytnout skrze Google Play Služby a Obchod. Díky tomu lze nasadit vylepšení u většiny uživatelů bez nutnosti absolvování složitého procesu aktualizace celého systému. Již nějakou dobu poměrně pravidelně vydává nové verze a nyní zde máme listopadovou várku změn. [pokračování článku]
Apple představil iPhone Pocket, nejde o zařízení
Někdy Apple představí příslušenství nebo doplněk, který se sice vyznačuje třeba i zajímavým zpracováním, ale také mnohdy vysokou cenou. Stačí zmínit kolečka pro počítač nebo speciální utěrku za speciální cenu. Nyní uvedl v rámci příslušenství iPhone Pocket. [pokračování článku]
Google vydává Pixel Drop – nášup novinek pro Android
Google nečeká, až jednou za rok vydá novou verzi systému Android, aby mohl přinést novinky pro uživatele. Jednak aktualizací systému je více a také má jiné cesty, jak uživatelům přinést novinky, například skrze aktualizaci Google Play Služeb. Jednou za pár měsíců navíc představí Pixel Drop, což je takový větší balíček novinek. V tomto týdnu jsme se ho dočkali, takže se pojďmě podívat, co nového na nás čeká. [pokračování článku]
Lide.cz jsou zpět, víc připomínají X, Threads a podobné
Sociální síť Lide.cz spadající pod Seznam fungovala od roku 1997 do 2020, ale pak došlo k ukončení. Nyní, po pěti letech, se tato sociální síť vrací v nové podobě a asi s novým smyslem. Samotný návrat byl naplánován na říjen tohoto roku, ale došlo posunutí samotného data. Ostatně ani nyní Seznam nějak moc neinformoval, že byla tato stránka znovu spuštěna. [pokračování článku]
Uvolnění místa v Google One má rozhraní ze seznamky
Relativně nedávno se podařilo zachytit změny ve zdrojovém kódu aplikace Google Fotky, které obsahují změnu systému výběru fotek pro třídění. Toto ještě není připraveno a zatím nevíme, kdy máme novinku očekávat, ale mezitím Google udělal podobnou změnu a rovnou ji zavedl do své aplikace Google One. [pokračování článku]
Google bere zpátečku, instalace aplikací z neznámých zdrojů nakonec nebude výrazně omezena
Nedávno Google představil nová pravidla pro instalaci z neznámých zdrojů. Zkráceně řečeno, aplikaci půjde nainstalovat jen v případě, že je vývojář ověřený. Hned na to se zdvihla vlna kritiky, že takto Google ve své podstatě zabije kompletně tento menší ekosystém s aplikacemi, které nejsou distribuovány v Obchodě Play, respektive vývojář není ověřený Googlem. Zejména začínající vývojáři mohou na toto pravidla doplatit, případně i ti, co nemají vlastní účet a pracují pod někým. Google ale vyslyšel kritiku, i ze strany uživatelů, kteří by tak mohli přijít o některé své aplikace. [pokračování článku]
OnePlus 15 představen, neposkočil jen v jednom čísle
Některé společnost dělají trochu kouzla se samotnými názvy mobilů. Sem tam se dočkáme přeskočení číslovky, což je i případ novinky od OnePlus. Minulý rok byly představeny modely OnePlus 13 a OnePlus 13R. Následně přišly na trh mobily OnePlus 13T a OnePlus 13s. Dnes zde máme OnePlus 15, top model, který umí zastínit konkurenci. [pokračování článku]
Samsung v tichosti uvedl Galaxy Tab A11+ a Galaxy Tab A11+ 5G
Není to tak dávno, co Samsung uvedl tablet Galaxy Tab A11, a to v relativní tichosti. Následně se ale na některých trzích objevila Plus verze. Nyní je dostupná i na českém trhu. [pokračování článku]
Google Deník je nová aplikace, která je nyní i u nás dostupná
Někdy se stane, že společnost vydá aplikaci v absolutní tichosti, jindy je určená jen pro specifický okruh uživatelů, ale postupně se rozšíří dostupnost. Můžete k tomu připočítat ještě mlčení společnosti. To vše se zřejmě stalo kolem aplikace Google Journal. Sice jsme zachytili zmínky o této novince, ale aplikace jako taková nebyla dostupná a Google ji ani neprezentoval v nějaké zprávě, ani v rámci Pixel Drop. Spíše jsme ji objevili skrze aktualizaci na redakčním mobilu, kdy se z ničeho nic objevila. [pokračování článku]
EU zvažuje zákon o zákazu zařízení Huawei a ZTE v telekomunikačních sítích
Evropská komise opět zintenzivňuje své snahy o posílení kybernetické bezpečnosti a ochranu kritické infrastruktury. Podle informací agentury Bloomberg komise zvažuje návrh zákona, který by členským státům Evropské unie nařídil postupně vyřadit zařízení čínských firem Huawei a ZTE ze svých 5G a budoucích telekomunikačních sítí. [pokračování článku]
Evropská komise opět vyšetřuje Google, má údajně znevýhodňovat některé zpravodajské weby
Google patří mezi internetové dominanty a v mnoha oblastech drží většinový podíl. I proto je často pod drobnohledem nejrůznějších úřadů a orgánů. Ostatně má dlouhou historii sporů s EU, ale není jediný. Nyní Evropská komise začíná další prošetřování Googlu kolem výsledků vyhledávání. [pokračování článku]
Honor a MagicOS 10 s Android 16 – první zařízení potvrzena
Čínské společnosti zpravidla představí nové verze nadstaveb operační systému u mobilů pro domácí trh a pak se zpožděním se dočkáme uvedení na globálním trhu. Nejde ale jen o zdržování, jelikož systém pro čínský trh není ten samý co pro globální. Nyní se ale Honor pochlubil novou nadstavbou MagicOS 10 podstavenou na Android 16. [pokračování článku]
Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #45 – FitBit, Mapy, Apple Watch, WhatsApp a další
