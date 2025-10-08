Google Fotky dostanou funkci známou ze seznamek

Zdroj: Dotekomanie.cz
Dnešní mobilní telefony nám umožňují fotit desítky až stovky fotografií bez jakéhokoli zaváhání. Následně je ale v galerii tolik obsahu, mnohdy stejného, že protřídění je prostě práce navíc a ne každý to chce absolvovat. Google ale přichází s nápadem, jak třídění fotek může být jednoduché, a to na pohyb palce.
Jako na seznamce
Kolegové ze zahraničního webu Android Authority objevili ve zdrojovém kódu nové části, které se jim podařilo aktivovat. V první řadě přibude nové tlačítko v běžném přehledu, které má text ve smyslu, že si můžete uklidit konkrétní den, tedy že si lze protřídit fotky. Po kliknutí se přepne aplikace do nového zobrazení, jak můžete vidět níže.
V základu jsou zde dvě tlačítka, pro smazání a pro ponechání. Dole pak můžete vidět, kde se zhruba nacházíte a jaké fotkou jsou ve výběru. Současně ale lze gestem na fotce táhnout doleva pro smazání, doprava pro ponechání. Jde o stejný systém jako třeba na seznamce Tinder, či jakýchkoliv jiných. Takto lze proletět a roztřídit poměrně mnoho fotek bez větší práce.
Nedojde ale v případě odmítnutí fotky k automatickému smazání. Stále bude fotka v koši, kde vydrží 30 dnů, až pak je natrvalo odstraněna, takže ji lze obnovit. Zatím si ale musíme počkat, až bude funkce hotová a zveřejněná. Kdy se tak stane, zatím nevíme.
Zdroj: androidauthority.com
