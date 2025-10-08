Google Fotky dostanou funkci známou ze seznamek

Google Fotky dostanou funkci známou ze seznamek
2025-10-08T13:40:21+02:00
• 8. 10. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dnešní mobilní telefony nám umožňují fotit desítky až stovky fotografií bez jakéhokoli zaváhání. Následně je ale v galerii tolik obsahu, mnohdy stejného, že protřídění je prostě práce navíc a ne každý to chce absolvovat. Google ale přichází s nápadem, jak třídění fotek může být jednoduché, a to na pohyb palce.

Jako na seznamce

Kolegové ze zahraničního webu Android Authority objevili ve zdrojovém kódu nové části, které se jim podařilo aktivovat. V první řadě přibude nové tlačítko v běžném přehledu, které má text ve smyslu, že si můžete uklidit konkrétní den, tedy že si lze protřídit fotky. Po kliknutí se přepne aplikace do nového zobrazení, jak můžete vidět níže.

V základu jsou zde dvě tlačítka, pro smazání a pro ponechání. Dole pak můžete vidět, kde se zhruba nacházíte a jaké fotkou jsou ve výběru. Současně ale lze gestem na fotce táhnout doleva pro smazání, doprava pro ponechání. Jde o stejný systém jako třeba na seznamce Tinder, či jakýchkoliv jiných. Takto lze proletět a roztřídit poměrně mnoho fotek bez větší práce.

videoframe 8002 864x1920x videoframe 9125 864x1920x

Zdroj: androidauthority

Nedojde ale v případě odmítnutí fotky k automatickému smazání. Stále bude fotka v koši, kde vydrží 30 dnů, až pak je natrvalo odstraněna, takže ji lze obnovit. Zatím si ale musíme počkat, až bude funkce hotová a zveřejněná. Kdy se tak stane, zatím nevíme.

Zdroj: androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vysílačky v mobilu a sluchátka se super mikrofonem 🤔

💡ANKETA: Jakou aplikaci používáte nejčastěji pro psaní s přáteli?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

vodafone
vodafone
panzerglass
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat