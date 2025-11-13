Google bere zpátečku, instalace aplikací z neznámých zdrojů nakonec nebude výrazně omezena

Zdroj: Dotekomanie.cz
Nedávno Google představil nová pravidla pro instalaci z neznámých zdrojů. Zkráceně řečeno, aplikaci půjde nainstalovat jen v případě, že je vývojář ověřený. Hned na to se zdvihla vlna kritiky, že takto Google ve své podstatě zabije kompletně tento menší ekosystém s aplikacemi, které nejsou distribuovány v Obchodě Play, respektive vývojář není ověřený Googlem. Zejména začínající vývojáři mohou na toto pravidla doplatit, případně i ti, co nemají vlastní účet a pracují pod někým. Google ale vyslyšel kritiku, i ze strany uživatelů, kteří by tak mohli přijít o některé své aplikace.
Nová pravidla, nové možnosti
Google uznal, že prvotní nastavení nových podmínek je velmi přísné, ale současně dodal, že podvodů s instalací aplikací z neznámých zdrojů neobývá. Aby nepřišel o přízeň komunity, začal pracovat na dvou novinkách. V první řadě vytvoří nové typy účtů pro amatéry a studenty. Současně spouští program na registraci vývojářů pro jejich ověření, byť nechtějí umisťovat svou aplikaci v Obchodě Play.
Toto se dá považovat za takové menší drobnosti, co je ale podstatnější, tak připravuje nový systém instalace z neznámých zdrojů, od neověřených vývojářů. Google totiž vyslyšel i kritiku zkušených uživatelů, kteří jsou si vědomi rizik a jsou ochotni je podstoupit. Google tak implementuje do Androidu pokročilejší systém instalace aplikací z neznámých a neověřených zdrojů.
Google zatím nespecifikoval, jak bude vypadat, případně co vše bude obnášet. Soustředí se ale na celý mechanismus, aby nešel jen tak zneužit podvodníky, kteří nutí uživatele k instalaci z neznámých zdrojů. Ve výsledku tedy nepřijdeme o možnost nainstalovat jakoukoliv aplikaci mimo Obchod Play. Budou zde ale dvě cesty. Jedna nabídne jednodušší instalaci, pakliže bude vývojář ověřený, druhá pak bude o něco komplexnější, aby se dalo předejít rizikům.
