Google bere zpátečku, instalace aplikací z neznámých zdrojů nakonec nebude výrazně omezena

Google bere zpátečku, instalace aplikací z neznámých zdrojů nakonec nebude výrazně omezena
2025-11-13T09:00:41+01:00
• 13. 11. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno Google představil nová pravidla pro instalaci z neznámých zdrojů. Zkráceně řečeno, aplikaci půjde nainstalovat jen v případě, že je vývojář ověřený. Hned na to se zdvihla vlna kritiky, že takto Google ve své podstatě zabije kompletně tento menší ekosystém s aplikacemi, které nejsou distribuovány v Obchodě Play, respektive vývojář není ověřený Googlem. Zejména začínající vývojáři mohou na toto pravidla doplatit, případně i ti, co nemají vlastní účet a pracují pod někým. Google ale vyslyšel kritiku, i ze strany uživatelů, kteří by tak mohli přijít o některé své aplikace.

Nová pravidla, nové možnosti

Google uznal, že prvotní nastavení nových podmínek je velmi přísné, ale současně dodal, že podvodů s instalací aplikací z neznámých zdrojů neobývá. Aby nepřišel o přízeň komunity, začal pracovat na dvou novinkách. V první řadě vytvoří nové typy účtů pro amatéry a studenty. Současně spouští program na registraci vývojářů pro jejich ověření, byť nechtějí umisťovat svou aplikaci v Obchodě Play.

V3 Opt B 1600x477x

Zdroj: Google

Toto se dá považovat za takové menší drobnosti, co je ale podstatnější, tak připravuje nový systém instalace z neznámých zdrojů, od neověřených vývojářů. Google totiž vyslyšel i kritiku zkušených uživatelů, kteří jsou si vědomi rizik a jsou ochotni je podstoupit. Google tak implementuje do Androidu pokročilejší systém instalace aplikací z neznámých a neověřených zdrojů.

Google zatím nespecifikoval, jak bude vypadat, případně co vše bude obnášet. Soustředí se ale na celý mechanismus, aby nešel jen tak zneužit podvodníky, kteří nutí uživatele k instalaci z neznámých zdrojů. Ve výsledku tedy nepřijdeme o možnost nainstalovat jakoukoliv aplikaci mimo Obchod Play. Budou zde ale dvě cesty. Jedna nabídne jednodušší instalaci, pakliže bude vývojář ověřený, druhá pak bude o něco komplexnější, aby se dalo předejít rizikům.

Zdroj: androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Recenze Apple Watch Series 11 a Google Pixel Watch 4: Vyplatí se upgrade?

💡ANKETA: Jak často se přistihnete při tzv. „doom scrollingu“ – bezmyšlenkovitém projíždění feedu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Honor
Satechi
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat