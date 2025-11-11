Google zavádí novinky skrze aktualizace Google Play Služby a Obchod

Zdroj: Dotekomanie.cz
Aktualizace funkcí a opravy chyb v Androidu nemusí nutně vyžadovat vydání nové verze, případně spuštění aktualizace na úrovní zabezpečení. Google má ještě několik možností. Novinky a opravy může poskytnout skrze Google Play Služby a Obchod. Díky tomu lze nasadit vylepšení u většiny uživatelů bez nutnosti absolvování složitého procesu aktualizace celého systému. Již nějakou dobu poměrně pravidelně vydává nové verze a nyní zde máme listopadovou várku změn.
Vzdálená odinstalace i nouzové videohovory
Google mnohdy dělá tímto způsobem spíše drobnější opravy, které se netýkají jen Androidu pro mobily. Skrze aktualizaci zmíněných aplikací může takto cílit na hodinky, televize i Android Auto. V listopadovém vydání představuje vzdálenou možnost odinstalace aplikace z jiného zařízení, kde máte svůj účet, přičemž není potřeba ho mít u sebe. Funguje zde i hromadná odinstalace, jak můžete vidět níže.
Google se také zaměřil na použití nouzového volání. Zde jen konstatuje, že bude možné využit i videohovory, ale nic konkrétního nedodává. Dá se ale předpokládat, že novinka bude plně dostupná v USA, pak se začne rozšiřovat do dalších zemí. Další změny a aktualizace jsou drobnějšího charakteru. Zde je kompletní seznam změn:
Služby Google Play verze 25.44 (10. 11. 2025)
- Správa účtů
- Před zablokováním aplikace Gemini pomocí rodičovské kontroly se teď zobrazí jasné informace.
- Služby pro vývojáře
- Nové funkce pro vývojáře aplikací od Googlu i třetích stran, kteří ve svých aplikacích chtějí podporovat procesy související s Mapami.
- Stav nouze
- Tahle aktualizace přináší integrované prostředí živého videa při nouzových hovorech.
- Zabezpečení a ochrana soukromí
- Teď můžete na Androidu zálohovat a obnovovat předvolby nástroje pro načítání SMS.
- Správa systému
- Aktualizace služeb správy systému, které zlepšují stabilitu.
- Peněženka
- Funkce QR kódu karet už není v Brazílii k dispozici.
Obchod Google Play verze 48.8 (10. 11. 2025)
- Díky téhle aktualizaci můžou uživatelé odinstalovat aplikace ze záznamu v Obchodu Play na telefonu, aniž by museli použít zařízení.
- V centru předplatných si můžete zobrazit všechna aktivní předplatná a body Play získané v tomto roce.
Základní služby Android TV verze 7.2.3 (3. 11. 2025)
- Představujeme možnosti účtu pro funkci Kulisa a aktualizujeme verzi sady SDK na 36.
Služby Google Play verze 25.43 (11. 3. 2025)
- Správa účtů
- Nově máte k dispozici vylepšené funkce Rodičem schválený kontakt a Doba výuky, které usnadňují dohled.
- V Nastavení Google najdete vylepšenou sekci Úložiště.
- Služby pro vývojáře
- Podpora přizpůsobení fotoaparátu pro skenování obrázků.
- Správa systému
- Aktualizace služeb správy systému, které zlepšují stabilitu.
- Nástroje
- Tahle aktualizace přináší do automatického vyplňování Android podporu ukládání a načítání kódu CVV.
- Peněženka
- Platby Pix jsou teď k dispozici pro uživatele Gboardu.
Obchod Google Play verze 48.7 (3. 11. 2025)
- Uživatelům, kteří přešli z účtu nezletilého (mladšího 18 let) na účet dospělého (staršího 18 let), se teď na Google Play může zobrazit výzva k výběru personalizace reklam.
Zdroj: droid-life.com
