EU zvažuje zákon o zákazu zařízení Huawei a ZTE v telekomunikačních sítích

Evropská komise opět zintenzivňuje své snahy o posílení kybernetické bezpečnosti a ochranu kritické infrastruktury. Podle informací agentury Bloomberg komise zvažuje návrh zákona, který by členským státům Evropské unie nařídil postupně vyřadit zařízení čínských firem Huawei a ZTE ze svých 5G a budoucích telekomunikačních sítí.
EU chce přitvrdit proti čínským značkám Huawei a ZTE
Evropská komise již v roce 2020 označila společnosti Huawei a ZTE za „vysoce rizikové dodavatele“ a doporučila členským státům, aby se jejich technologiím vyhýbaly. Doposud však šlo pouze o nezávazné doporučení. Nyní viceprezidentka komise Henna Virkkunen usiluje o to, aby se tato doporučení změnila v právně závaznou legislativu.
Podle návrhu by mohly být země, které se pravidly neřídí, postihnuty řízením o porušení práva EU, včetně finančních sankcí. Návrh se má dotknout nejen 5G sítí, ale také projektů optických sítí, které mají klíčový význam pro rozvoj vysokorychlostního internetu v rámci EU.
Dlouhodobé napětí mezi EU a Čínou
Navrhovaná opatření jsou součástí širší strategie EU, která se snaží omezit závislost na čínských technologiích v oblasti kritické infrastruktury. Vztahy mezi Bruselem a Pekingem v posledních letech ochladly, mimo jiné kvůli obavám z kybernetické špionáže a vlivu Číny na globální dodavatelské řetězce.
Už dříve přistoupily některé evropské země k omezením. Například Německo v roce 2023 oznámilo, že od roku 2026 zakáže používání klíčových komponent Huawei a ZTE ve svých sítích. Finsko mezitím plánuje rozšířit zákaz používání čínských technologií v 5G sítích. Podobná opatření zavedly i Spojené království a Švédsko, částečně pod tlakem Spojených států, které dlouhodobě varují před bezpečnostními riziky spojenými s Huawei.
Obě firmy na dotazy médií zatím nereagovaly. V minulosti ale Huawei opakovaně popíral, že by jeho zařízení mohla být zneužita ke špionáži, a obviňoval západ z politicky motivovaného jednání.
