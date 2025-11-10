Aktualizace Realme mobilů na Android 16 se rozbíhá

Zdroj: Realme
Letos jsme si museli počkat na aktualizace mobilů trochu déle než obvykle. Důvodem je zřejmě změna strategie společnosti Google, která nově bude vydávat dvě verze ročně. Jedna bude zaměřena na vývojáře, druhá spíše na uživatele. I tak zde máme některé výrobce, kteří teprve chystají spuštění aktualizací. Příkladem je Realme.
Realme a Android 16
Do této chvíle jsme nemělo moc informací o tom, kdy budou dostupné aktualizace mobilů Realme. Až nyní společnost zveřejnila informace o spuštění beta testování, což nám dává aspoň představu, která zařízení se dočkají Androidu 16. Zde je ale nutné upozornit, že se jedná o beta testování na čínském trhu. Je tak možné, že nové verze budou mít zpoždění s příchodem na mobily určené pro globální trh.
První vlna odstartuje v posledním čtvrtletí tohoto roku, ale není jasné, kdy budou k dispozici stabilní varianty systému. Ten je samozřejmě postaven na Androidu 16 a doplněn o nadstavbu Realme UI 7. Společnost se evidentně nechala více inspirovat novou podobou iOS 26, ale to není nic překvapivého.
První vlna mobilů čítá následující zařízení:
- realme GT 7: GT 7 Pro, GT 7, GT 7 Dream Edition, GT 7T
- realme GT 6: GT 6T, GT 6
- realme P: P4 Pro, P4 5G, P3 Ultra 5G, P3 Pro 5G, P3 5G, P3x 5G, P3 Lite 5G, P2 Pro 5G, P1 Pro 5G
- realme 15: 15 Pro 5G, 15 5G
- realme 14: 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G, 14T 5G, 14x 5G
- realme 13: 13 Pro+ 5G, 13 Pro 5G
- realme 12: 12 Pro+ 5G, 12 Pro 5G, 12 5G, 12x 5G
- realme NARZO: NARZO 80 Pro 5G, NARZO 80x 5G, NARZO 80 Lite 5G, NARZO 70x 5G
- realme C a N: C75 5G, C73 5G, C65 5G, C63 5G, N65 5G
Druhá vlna dostupných beta verzí bude v první čtvrtletí následujícího roku a obsahuje tyto mobily:
- realme P: P1 5G
- realme 15: 15T 5G, 15x 5G
- realme 13: 13+ 5G
- realme 12: 12+ 5G
- realme NARZO: NARZO 70 Turbo 5G, NARZO 70 Pro 5G, NARZO 70 5G
Prvním mobilem s předinstalovanou novou verzí bude Realme GT 8 (Pro), který byl již představen, ale prodej bude zahájen později.
