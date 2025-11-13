Samsung v tichosti uvedl Galaxy Tab A11+ a Galaxy Tab A11+ 5G

Zdroj: Samsung
Není to tak dávno, co Samsung uvedl tablet Galaxy Tab A11, a to v relativní tichosti. Následně se ale na některých trzích objevila Plus verze. Nyní je dostupná i na českém trhu.
Galaxy Tab A11+ a Galaxy Tab A11+ 5G
Co se týče samotného Plus v názvu, tak to konkrétně znamená, že je zde navíc Full HD+ rozlišení displeje, který je ostatně větší, 11palcový. Naštěstí došlo i na zvětšení baterie, ale i tak nemá nějak závratnou hodnotu. Kromě základní WiFi verze je k dispozici i 5G varianta.
Co se týče fotografické výbavy, je velmi základní. Na zadní straně je 8MPx snímač, přední je pak vybavena 5MPx senzorem. Tablety jsou vybaveny čtyřmi reproduktory s technologií Dolby Atmos. Nechybí konektor pro sluchátka.
Galaxy Tab A11+ má nastavenou cenu na českém trhu na 6 990 Kč, zatímco Galaxy Tab A11+ 5G přijde na 8 190 Kč. Nevíme konkrétně, kdy došlo k uvedení, ani zahájení prodeje. Samsung má novinky uvedené na svých českých stránkách jen s dodatkem, že se jedná o nové tablety.
Specifikace
|Galaxy Tab A11+
|Galaxy Tab A11+ 5G
|displej:
|11 palců, 1920 x 1200 (WUXGA), TFT, 16 milionů barev
|procesor:
|Osmijádrový, 2,5 GHz, 2 GHz
|RAM:
|6 GB
|úložiště:
|128 GB + MicroSD
|128 GB + MicroSD
|Operační systém:
|Android
|Dual SIM / Mobilní sítě:
|Wi-Fi
|5G FDD/TDD Sub6, 4G FDD/TDD LTE
|Foťáky:
|Zadní: 8 MPx (AF), Přední: 5 MPx
|Zabezpečení/Senzory:
|Akcelerometr, Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Hallův senzor, Světelný senzor
|Audio/Video:
|Vstup pro sluchátka 3,5mm Stereo, Video: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps, Audio formáty: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, FLAC atd.
|Konektivita a Porty:
|USB 2.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, Bluetooth v5.3 (A2DP, AVRCP, HFP, HID atd.), GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS, NFC: Ne, MHL: Ne
|rozměry a hmotnost:
|168,7 x 257,1 x 6,9 mm, 477 gramů
|168,7 x 257,1 x 6,9 mm, 482 gramů
|baterie a nabíjení:
|7040 mAh
|Softwarová podpora:
|Období aktualizace zabezpečení platí do 30. listopadu 2032
Zdroj: gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře