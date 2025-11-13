Samsung v tichosti uvedl Galaxy Tab A11+ a Galaxy Tab A11+ 5G

Samsung v tichosti uvedl Galaxy Tab A11+ a Galaxy Tab A11+ 5G
13. 11. 2025
• 13. 11. 2025#Android #Ostatní

Zdroj: Samsung

Není to tak dávno, co Samsung uvedl tablet Galaxy Tab A11, a to v relativní tichosti. Následně se ale na některých trzích objevila Plus verze. Nyní je dostupná i na českém trhu.

Galaxy Tab A11+ a Galaxy Tab A11+ 5G

Co se týče samotného Plus v názvu, tak to konkrétně znamená, že je zde navíc Full HD+ rozlišení displeje, který je ostatně větší, 11palcový. Naštěstí došlo i na zvětšení baterie, ale i tak nemá nějak závratnou hodnotu. Kromě základní WiFi verze je k dispozici i 5G varianta.

Co se týče fotografické výbavy, je velmi základní. Na zadní straně je 8MPx snímač, přední je pak vybavena 5MPx senzorem. Tablety jsou vybaveny čtyřmi reproduktory s technologií Dolby Atmos. Nechybí konektor pro sluchátka.

cz galaxy tab a11 plus sm x230 sm x236bzareue 550003988 0x0x

Zdroj: Samsung

Galaxy Tab A11+ má nastavenou cenu na českém trhu na 6 990 Kč, zatímco Galaxy Tab A11+ 5G přijde na 8 190 Kč. Nevíme konkrétně, kdy došlo k uvedení, ani zahájení prodeje. Samsung má novinky uvedené na svých českých stránkách jen s dodatkem, že se jedná o nové tablety.

Specifikace

Galaxy Tab A11+Galaxy Tab A11+ 5G
displej:11 palců, 1920 x 1200 (WUXGA), TFT, 16 milionů barev
procesor:Osmijádrový, 2,5 GHz, 2 GHz
RAM:6 GB
úložiště:128 GB + MicroSD128 GB + MicroSD
Operační systém:Android
Dual SIM / Mobilní sítě:Wi-Fi5G FDD/TDD Sub6, 4G FDD/TDD LTE
Foťáky:Zadní: 8 MPx (AF), Přední: 5 MPx
Zabezpečení/Senzory:Akcelerometr, Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Hallův senzor, Světelný senzor
Audio/Video:Vstup pro sluchátka 3,5mm Stereo, Video: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps, Audio formáty: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, FLAC atd.
Konektivita a Porty:USB 2.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, Bluetooth v5.3 (A2DP, AVRCP, HFP, HID atd.), GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS, NFC: Ne, MHL: Ne
rozměry a hmotnost:168,7 x 257,1 x 6,9 mm, 477 gramů168,7 x 257,1 x 6,9 mm, 482 gramů
baterie a nabíjení:7040 mAh
Softwarová podpora:Období aktualizace zabezpečení platí do 30. listopadu 2032

Zdroj: gizmochina.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

