Alza Black Friday: Tipy na Vybrané Herní Notebooky, Slevy Až 22 %

Akce Black Friday tradičně představuje klíčové období pro nákup technologického vybavení. V letošním roce společnost Alza zaměřila značnou část svých slev na segment výkonných herních notebooků, které jsou dostupné se slevami dosahujícími až 22 %. Tato nabídka je relevantní pro široké spektrum uživatelů, od občasných hráčů až po náročné esportovní profesionály, jelikož pokrývá notebooky ve všech cenových hladinách.
Strategický Přehled Slev Napříč Výkonnostními Kategoriemi
Slevová struktura je navržena tak, aby reflektovala různé úrovně potřeb a rozpočtů. Nejvýraznější slevy, dosahující 22 %, jsou k dispozici v kategorii středního proudu, což umožňuje hráčům získat nadstandardní výkon za cenu běžného notebooku. Přehled hlavních slevových kategorií na herní notebooky Alza Black Friday:
1. Ekonomická Třída: Herní notebooky do 20 000 Kč
Tato kategorie je ideální pro hráče, kteří hledají základní herní výkon pro méně náročné tituly nebo pro ty, kteří chtějí výkonný stroj s potenciálem na kancelářskou práci. Zde jsou k dispozici slevy až 15 %.
- ASUS TUF Gaming F16 FX607VU-RL017 Mecha Gray (-5 %)
- MSI Thin 15 B12UCX-1471XCZ (-6 %)
- Acer Nitro V 15 Black (ANV15-52-51UL) (-12 %)
- Acer Nitro V 15 Black (ANV15-52-574C) (-15 %)
- Další slevy najdete zde
2. Střední Třída: Optimální Výkon do 30 000 Kč
Segment s největším potenciálem úspor, kde slevy dosahují až 22 %. Notebooky v této cenové hladině již standardně disponují moderními grafickými kartami a rychlými procesory, které zvládnou většinu současných AAA titulů.
- ASUS TUF Gaming F16 FX608JM-RV015 Jaeger Gray kovový (-22 %)
- ASUS TUF Gaming F16 FX608JM-RV008W Jaeger Gray kovový (Xbox Game Pass na 3 měsíce) (-22 %)
- ASUS TUF Gaming A16 FA607NUG-RL168W Mecha Gray (Xbox Game Pass na 3 měsíce) (-7 %)
- Lenovo Legion 5 15IRX10 Eclipse Black (záruka 3 roky) (-5 %)
- Další slevy najdete zde
3. Výkonná Třída: Stroje pro E-Sport do 40 000 Kč
Pro hráče s vyššími nároky na obnovovací frekvenci monitoru a grafické detaily jsou připraveny slevy až 21 %. Zde se nachází modely s prémiovými displeji a vylepšeným chlazením.
- ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV018 Jaeger Gray kovový (-21 %)
- ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-RV015 Jaeger Gray kovový (-21 %)
- Acer Nitro V 15 Black (ANV15-52-908V) (-8 %)
- MSI Cyborg 17 B2RWFKG-063XCZ kovový (-7 %)
- Další slevy najdete zde
4. High-End Třída: Maximální Mobilní Výkon do 50 000 Kč
I v tomto segmentu určeném pro bezkompromisní výkon je možné dosáhnout úspor až 13 %. Jedná se o notebooky, které často nahrazují stolní počítače.
- ASUS ROG Strix G16 G614PM-S5018 Eclipse Gray (-12 %)
- MSI Crosshair A18 HX A8WGKG-027CZ kovový (-13 %)
- Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 Eclipse Black kovový (záruka 3 roky) (-5 %)
- ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S9007W Jaeger Gray kovový (Xbox Game Pass na 3 měsíce) (-6 %)
- Další slevy najdete zde
5. Exkluzivní Třída: Top Modely nad 50 000 Kč
Pro technologické nadšence a profesionální tvůrce obsahu jsou k dispozici nejvýkonnější konfigurace se slevami až 19 %.
- ASUS ROG Strix G18 G815LR-NEBULA002W Eclipse Gray kovový (-17 %)
- ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV031 Eclipse Gray kovový (-19 %)
- ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-NEBULA025X Off Black (Xbox Game Pass na 3 měsíce) (-5 %)
- Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H Eclipse Black kovový (záruka 3 roky) (-5 %)
- Další slevy najdete zde
Kde Hledat Nejlepší Nabídky
Akce Black Friday je časově omezená a jednotlivé modely jsou obvykle dostupné pouze do vyprodání zásob. Doporučuje se proto včasná rešerše a rychlé rozhodování u vybraných položek, zejména u těch s nejvyššími slevami v kategorii střední třídy.
Kompletní nabídka zlevněných herních notebooků v rámci akce Black Friday je dostupná přímo na speciální stránce společnosti Alza.
Navštívit stránku Alza Black Friday
