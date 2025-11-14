Google Deník je nová aplikace, která je nyní i u nás dostupná

Zdroj: Google
Někdy se stane, že společnost vydá aplikaci v absolutní tichosti, jindy je určená jen pro specifický okruh uživatelů, ale postupně se rozšíří dostupnost. Můžete k tomu připočítat ještě mlčení společnosti. To vše se zřejmě stalo kolem aplikace Google Journal. Sice jsme zachytili zmínky o této novince, ale aplikace jako taková nebyla dostupná a Google ji ani neprezentoval v nějaké zprávě, ani v rámci Pixel Drop. Spíše jsme ji objevili skrze aktualizaci na redakčním mobilu, kdy se z ničeho nic objevila.
Google Deník
Český název aplikace je Google Deník, což jasně definuje, k čemu je novinka určená. Samotný proces nastavení je trochu delší, ale můžete si určit své cíle při zapisování deníku. Konkrétně jsou zde cíle jako Mindfulness, Denní zamyšlení, Kreativity, Zdraví a fitness, Osobní růst, Produktivita a Životní příběh.
Aplikaci lze napojit na fotografie, fitness data a asi další služby, přičemž je zde i velké množství nejrůznějších oprávnění pro nastavení. Kromě toho je zde podpora pro zálohování do cloudu a nechybí ani zabezpečení. Aplikace Deník tak využije systémové ověření, aby si ji nikdo nemohl jen tak otevřít. Jak můžete vidět níže, nabízí se některé možnosti připomínající zapisování poznámek do Google Keep.
Google do aplikace také integroval AI, které ale bohužel zatím nefunguje v češtině, navíc je zde omezení jen na řadu Pixel 10. V angličtině dělá nejrůznější návrhy, souhrny a snaží se napomoci v tvorbě deníku. Google k aplikaci dodává:
- K vylepšení prostředí pro vedení deníku využívá aplikace Deník umělou inteligenci (AI). Umělá inteligence není dokonalá a má svá omezení. Postřehy a zamyšlení vygenerované umělou inteligencí jsou například navrženy tak, aby vás inspirovaly a pomáhaly vám se zkoumáním myšlenek a pocitů. Umělá inteligence ale nemusí být vždy přesná a obsah nemusí být vždy pro vedení deníku relevantní a užitečný.
- Aplikace Deník není terapeut ani lékař či odborník na duševní zdraví. Poskytuje nástroje, které pomáhají se zaznamenáváním myšlenek a pocitů. AI funkce jsou navrženy tak, aby usnadňovaly a obohacovaly proces vedení deníku, a nenahrazují mezilidské vztahy ani odbornou pomoc. Pokud máte potíže s duševním zdravím, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.
- K obsahu vygenerovanému umělou inteligencí můžete poskytnout zpětnou vazbu. Můžete dát palec nahoru nebo dolů a napsat komentáře k pokynům nebo zamyšlením v Deníku. Vaše zpětná vazba nám pomáhá vylepšovat modely a zlepšovat obsah generovaný umělou inteligencí.
Z našeho pohledu má aplikace v Obchodě Play zatím jen jedno stažení a zřejmě Google plánuje další funkce, hlavně ve spojení s AI. Novinka je v tuto chvíli, dle stránek podpory, pro Pixel 8 a novější, ale jak známe společnost, později asi dojde k uvolnění na další zařízení.
